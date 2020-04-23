سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يقدم فقرة الساحر.. وهازارد في تحدي المطبخ

سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش...

فيدال وابنته ينضمان للصليب الأحمر

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش يقدم فقرة الساحر

نشر زلاتان ابراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام".
وعلق اللاعب: "هل تريد أن تراني أقوم بالسحر؟ شاهدني في العمل مع نادي هاماربي مباشرة ومجاني على موقع ديبلاي غدا الجمعة الساعة 10.00 بتوقيت وسط أوروبا".

هاري كين يحتفل بأعياد سانت جورج
نشر الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" بقميص منتخب بلاده.
وعلق اللاعب: "عيد سعيد للجميع في سانت جورج.. خلال مثل هذه الأوقات، من المدهش أن نرى قوة وتآزر الجميع في البلاد.. ابق في المنزل".

فيدال وابنته ينضمان للصليب الأحمر
نشر اوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإٍسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" مع ابنته بطريقة كارتونية وهما يرتديان الكمامة.
وعلق اللاعب: الصليب الأحمر التشيلي.

ليفاندوفسكي يشارك في إعلان جديد
نشر روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الهواتف.
وعلق اللاعب: "جعل مهمتي صعبة بعض الشيء.. لكنني فعلت ذلك، قريبًا سأريكم جميع الإمكانيات الجديدة.. ترقبوا".

سان ميغيل يهنىء المسلمين بشهر رمضان
نشر سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة زملائه محمد صلاح وساديو ماني.
وحرص الحارس على توجيه التهنئة لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وعلق: "هي أهم لحظة في العام لحوالي ملياري مسلم على مستوى العالم.. إنها لحظة حيث يعمق الناس علاقاتهم الروحية، بسرعة خلال ساعات النهار، ويدعمون ويتواصلون مع العائلات والأصدقاء من خلال الحب.. رمضان سعيد لجميع الأصدقاء المسلمين".

أنطونيو روديغر يدعم سيراليون بالكمامات
أعلن أنطونيو روديغر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي دعمه لدولة سيراليون عبر مؤسسته الخيرية.
وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" قائلا: "يسعدني أن أعلن أن مؤسستي أنطونيو روديغر لسيراليون ستشارك معها مدام ويكي ومؤسسة لانش بوكس جيفت لتوفير 60000 قناع وجه لتجار السوق ذوي الدخل المنخفض في فريتاون بسيراليون.. نأمل أن يقلل هذا من انتشار فيروس كورونا".

هازارد يشارك في تحدي المطبخ
نشر البلجيكي هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة الطباخ الفرنسي سيريل ليجناك.
وعلق اللاعب: الليلة أخلع قميصي وارتدي المئزر.

راشفورد يتخطى حاجز المليون طفل محتاج
أعلن ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن توصله لمساعدة أكثر من مليون طفل محتاج داخل المملكة المتحدة.
وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر": "الخبر السار مستمر حتى صباح هذا اليوم فري شير تصل الحملة إلى 1.76 مليون طفل ضعيف في المملكة المتحدة يعتمدون على وجبات مدرسية مجانية.. انظروا إلى ما يمكننا القيام به عندما نعمل كفريق مذهل".

ديبالا يفتقد كرة القدم
نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفننتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات داخل حديقة منزله.
ووجه اللاعب كلامه لكرة القدم قائلا: أفتقدك.

كهربا يهنئ متابعيه بشهر رمضان
نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" احتفالا بحلول شهر رمضان.
وعلق اللاعب: كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
كرة القدم
الرياضة
زلاتان إبراهيموفيتش
مختارات
تاغ
رياضة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث