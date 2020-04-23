سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يقدم فقرة الساحر.. وهازارد في تحدي المطبخ

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش يقدم فقرة الساحر

نشر زلاتان ابراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام".

وعلق اللاعب: "هل تريد أن تراني أقوم بالسحر؟ شاهدني في العمل مع نادي هاماربي مباشرة ومجاني على موقع ديبلاي غدا الجمعة الساعة 10.00 بتوقيت وسط أوروبا".

هاري كين يحتفل بأعياد سانت جورج

نشر الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" بقميص منتخب بلاده.

وعلق اللاعب: "عيد سعيد للجميع في سانت جورج.. خلال مثل هذه الأوقات، من المدهش أن نرى قوة وتآزر الجميع في البلاد.. ابق في المنزل".

فيدال وابنته ينضمان للصليب الأحمر

نشر اوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإٍسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" مع ابنته بطريقة كارتونية وهما يرتديان الكمامة.

وعلق اللاعب: الصليب الأحمر التشيلي.

ليفاندوفسكي يشارك في إعلان جديد

نشر روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الهواتف.

وعلق اللاعب: "جعل مهمتي صعبة بعض الشيء.. لكنني فعلت ذلك، قريبًا سأريكم جميع الإمكانيات الجديدة.. ترقبوا".

سان ميغيل يهنىء المسلمين بشهر رمضان

نشر سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة زملائه محمد صلاح وساديو ماني.

وحرص الحارس على توجيه التهنئة لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وعلق: "هي أهم لحظة في العام لحوالي ملياري مسلم على مستوى العالم.. إنها لحظة حيث يعمق الناس علاقاتهم الروحية، بسرعة خلال ساعات النهار، ويدعمون ويتواصلون مع العائلات والأصدقاء من خلال الحب.. رمضان سعيد لجميع الأصدقاء المسلمين".

#Ramadan is the most important moment of the year for almost 2 billion Muslims globally. It is a moment where people deepen their spiritual connections, fast during daylight hours, and support and connect with families and friends through love. #HappyRamadan to all muslim friends pic.twitter.com/BGL4N7KioW — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) April 23, 2020

أنطونيو روديغر يدعم سيراليون بالكمامات

أعلن أنطونيو روديغر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي دعمه لدولة سيراليون عبر مؤسسته الخيرية.

وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" قائلا: "يسعدني أن أعلن أن مؤسستي أنطونيو روديغر لسيراليون ستشارك معها مدام ويكي ومؤسسة لانش بوكس جيفت لتوفير 60000 قناع وجه لتجار السوق ذوي الدخل المنخفض في فريتاون بسيراليون.. نأمل أن يقلل هذا من انتشار فيروس كورونا".

I am pleased to announce that my Foundation Antonio Rüdiger For Sierra Leone will be partnering with @madam_wokie and @LunchBoxGift to provide 60,000 face masks to low income market traders in Freetown, Sierra Leone. This will hopefully reduce the spread of Covid19. 🇸🇱🙏🏾 — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 23, 2020

هازارد يشارك في تحدي المطبخ

نشر البلجيكي هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة الطباخ الفرنسي سيريل ليجناك.

وعلق اللاعب: الليلة أخلع قميصي وارتدي المئزر.

Ce soir, j’enlève le maillot... et je mets le tablier ! 😏

Tonight I take off my jersey and put on my apron !👌🏿👍🏿#onestensemble #TousEnCuisineEnDirectAvecCyrilLignac pic.twitter.com/AAe3aIlqMe — Eden Hazard (@hazardeden10) April 23, 2020

راشفورد يتخطى حاجز المليون طفل محتاج

أعلن ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن توصله لمساعدة أكثر من مليون طفل محتاج داخل المملكة المتحدة.

وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر": "الخبر السار مستمر حتى صباح هذا اليوم فري شير تصل الحملة إلى 1.76 مليون طفل ضعيف في المملكة المتحدة يعتمدون على وجبات مدرسية مجانية.. انظروا إلى ما يمكننا القيام به عندما نعمل كفريق مذهل".

And the good news keeps coming. As of this morning our @FareShareUK campaign is reaching 1.76million vulnerable children in the UK who relied on free school meals. Look what we can do when we work as a team, amazing. Thank you ♥️ — Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 23, 2020

ديبالا يفتقد كرة القدم

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفننتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات داخل حديقة منزله.

ووجه اللاعب كلامه لكرة القدم قائلا: أفتقدك.

كهربا يهنئ متابعيه بشهر رمضان

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" احتفالا بحلول شهر رمضان.

وعلق اللاعب: كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم