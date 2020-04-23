موجز أخبار الأهلي والزمالك.. فرمان فايلر يطيح بنجم القلعة الحمراء.. وحقيقة مفاوضات الأبيض مع نجم الوداد

ما زالت حركة انتقالات الصيف في الموسم المقبل بالنسبة للدوري المصري حديث الأوساط الجماهيرية، في ظل تحركات مبكرة من جانب الأندية الكبرى وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس 23 أبريل 2020:

فرمان فايلر يطيح بنجم الأهلي

يبدو أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سيتسبب في رحيل لاعب جديد عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعدما قرر عدم تجديد عقد حسام عاشور لاعب وسط وقائد الفريق، بجانب طلبه رحيل صالح جمعة صانع الألعاب، ورفضه عودة المغربي وليد أزارو.

وطلب فايلر التعاقد مع لاعب جديد في الجانب الهجومي للأهلي يكون أجنبيا حال استمرار قاعدة الخمسة أجانب بالدوري المصري، مع الاستغناء عن خدمات اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

وبدأ مسؤولو الأهلي تسويق جيرالدو من خلال التواصل مع بعض شركات التسويق الأجنبية؛ من أجل الحصول على عرض مناسب للاستغناء عن خدماته في الموسم الجديد.

في سياق متصل، أعلن محمد العدل رئيس قناة الأهلي رحيله عن منصبه، موجها رسالة لجماهير القلعة الحمراء عبر صفحته بموقع "فيسبوك" بأن تغفر له عن أي تقصير حدث في المرحلة الماضية.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الوداد

ترددت أنباء حول رغبة نادي الزمالك التعاقد مع وليد الكرتي لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي في الموسم الجديد، بحسب تقارير صحفية مغربية.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لشبكة "إرم نيوز": إن الفريق الأبيض لم يقدم أي عروض رسمية لضم الكرتي، موضحا أن هذا الملف سيكون سابقاً لأوانه؛ لأن الزمالك يترقب حسم ملف اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد من جانب اتحاد الكرة.

ونفى المصدر طرح حميد أحداد المعار للرجاء المغربي للانضمام لفريق الوداد، مؤكدا أن أحداد لاعب مميز والحديث عن هذا الأمر قد يثير الجماهير قبل مواجهتي الزمالك والرجاء.

في المقابل، طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تقريرا عن أبرز لاعبي قطاع الناشئين في الموسم الحالي، تمهيدا لتصعيدهم للفريق الأول ومنحهم الفرصة مستقبلا ضمن خطة النادي للاعتماد على أبناء الزمالك.

الإسماعيلي يوضح حقيقة مفاوضات إكرامي

أوضح النادي الإسماعيلي حقيقة مفاوضات ضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانضمام لنادي بيراميدز، بعد أن رفض البقاء مع الفريق الأحمر وفضل عدم تجديد عقده.

وقال سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي في تصريحات صحفية: إن إكرامي خارج حسابات الدراويش، رغم أنه حارس عملاق ومميز وصاحب تاريخ كبير.

وأوضح الصغير أن إكرامي حارس سوبر، ولكن الإسماعيلي لا يحتاج لضم حراس مرمى جدد في الموسم المقبل، في ظل تألق الثنائي محمد فوزي ومحمد مجدي وظهورهما بصورة طيبة خلال الموسم الحالي وحصولهما على الخبرات اللازمة.

اتحاد الكرة يمدد تعليق النشاط

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق النشاط الكروي إلى منتصف شهر مايو المقبل، بعد قرار رئيس الوزراء استمرار فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان الكريم.

ووضع اتحاد الكرة خطة شاملة لعودة الدوري تشمل إجراء كشوفات لجميع لاعبي الدوري قبل بداية فترة إعداد استكمال البطولة التي ستستمر لمدة شهر كامل، على أن يعود الدوري بشكل مبدئي مع مطلع شهر يوليو المقبل.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة لشبكة "إرم نيوز" أنه في حال عدم تحديد موعد لاستئناف بطولة الدوري حتى شهر يونيو المقبل، فإن البطولة ستكون مهددة بالإلغاء في ظل وجود عدة ارتباطات في الموسم المقبل، مع تأجيل عدة بطولات دولية مهمة، وعلى رأسها أولمبياد طوكيو.