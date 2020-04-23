رسميا.. الاتحاد المصري يمدد تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من أول مايو 2020 لمدة 15 يومًا أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتمديد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من منتصف شهر أبريل الحالي حتى نهايته تماشيًا مع قرارات الحكومة في هذا الشأن، والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

وبحسب بيان رسمي لاتحاد الكرة، أكد أنه يأمل أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، اليوم الخميس، مد حظر التجوال لمدة أسبوعين، مع تخفيض عدد ساعاته، وتقليص بعض الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم.