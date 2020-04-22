موجز أخبار الأهلي والزمالك: حقيقة رحيل كهربا.. ونجم الأبيض يدرس العودة إلى أوروبا

تدور العديد من الأحداث الكروية المهمة في الأوساط المصرية خلال فترة توقف الدوري خاصة على مستوى الأهلي والزمالك.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي موجز أخبار الكرة المصرية، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020:

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

ترددت أنباء قوية عن رغبة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح أيسر الأهلي المصري في الرحيل خلال الموسم المقبل في ظل تلقيه عرضًا من الدوري السعودي وسط توقعات بمفاوضات بين كهربا ونادي الاتحاد.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن كهربا لم يصله أي عروض رسمية، موضحًا أن مسألة رحيل كهربا لم يتم طرحها على الإطلاق خلال الفترة المقبلة.

وأشار أمير إلى أنه لا صحة لما ردده البعض حول إرسال عرض رسمي لضم عامر محمد عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي في الموسم الجديد.

في المقابل، قرر مسؤولو الأهلي الاستفادة من أموال العضويات الجديدة التي تم قبولها عبر تطبيق الأهلي عبر الإنترنت من أجل التغلب على الأزمة المالية نتيجة توقف النشاط الكروي في مصر بعد انتشار فيروس كورونا.

زيزو يدرس العودة إلى أوروبا

يدرس أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك الرحيل عن القلعة البيضاء في الموسم الجديد بعد تلقيه عرضًا إيطاليًا في الفترة الأخيرة قبل التوقف بجانب عروض برتغالية.

ورفض زيزو فكرة الدخول في صفقات تبادلية بعدما تم طرح اسمه من أجل الانتقال لنادي بيراميدز، كما أن اللاعب أكد لإدارة الزمالك أنه لا يفكر في الرحيل إلى أي فريق مصري وسيختار المغادرة إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخصم نسبة المشاركة من لاعبي الفريق الأبيض في الموسم الحالي بعد توقف النشاط الحالي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

بيراميدز يرفض رحيل فاروق

رفض نادي بيراميدز فكرة رحيل محمد فاروق نجم الفريق وأحد أبرز لاعبيه، وتمسكت إدارة النادي ببقاء اللاعب في الموسم الجديد.

وتلقى فاروق عرضًا تركيًا بجانب مفاوضات شفوية من جانب نادي الزمالك للتعاقد معه، ولكن بيراميدز رفض رحيل اللاعب تمامًا في الموسم المقبل.

في المقابل، رفض مسؤولو بيراميدز الإعلان عن صفقة شريف إكرامي حارس المرمى في الوقت الحالي بناءً على رغبة اللاعب الذي فضل الانتظار لنهاية الموسم الحالي لحين انتهاء علاقته بشكل رسمي مع الأهلي.

الإسماعيلي يترقب عرضًا سويسريًا لمجدي

يترقب النادي الإسماعيلي عرضًا سويسريًا للاعبه عبد الرحمن مجدي نجم الفريق بعد تأكيدات إحدى شركات التسويق اهتمام أحد الأندية السويسرية بالتعاقد معه بعد متابعته في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة في النادي الإسماعيلي لـ"إرم نيوز" إن عبد الرحمن مجدي لم يتلقَ أي عرض من الأهلي أو الزمالك كما تردد مؤخرًا، موضحًا أنه يتمنى بقاء مجدي مع الدراويش أو رحيله لأوروبا لأنه صاحب موهبة مميزة وسيفيد الكرة المصرية مستقبلًا.

وعلى صعيد آخر، ترددت أنباء حول إمكانية عودة بطولة الدوري المصري من جديد في شهر يونيو المقبل بعدما أجريت مناقشات في المرحلة الحالية من أجل عودة البطولة.

وأشار مصدر في اتحاد الكرة لـ"إرم نيوز" إلى أن الموعد المبدئي لعودة الدوري سيكون منتصف شهر يونيو المقبل وستتم دراسة الموقف بالصورة المطلوبة وتوضيح الأمور للأندية في الفترة المقبلة.