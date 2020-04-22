مصدر باتحاد الكرة المصري يكشف موعد استئناف بطولة الدوري الممتاز

أبلغ مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم "رويترز"، بأن اللجنة التي تدير الاتحاد تدرس استئناف الدوري الممتاز في يونيو/ حزيران، إذا تلقت الضوء الأخضر من الحكومة المصرية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "يعتمد سيناريو عودة الدوري الممتاز على أن تكون البداية في أول يونيو على أقل تقدير أو منتصف يونيو على أكثر تقدير.

"سيحدث تنسيق تام مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي سيحدد موعد الدور قبل النهائي ونهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي".

وتوقف الدوري المصري الممتاز في منتصف مارس/ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد المصري يدرس إقامة المباريات على ملاعب في القاهرة والإسكندرية "مع تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس وتحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد ووزارة الصحة".

وقال المصدر، إن السيناريو المقترح يتضمن إنهاء المسابقة بحلول أكتوبر/ تشرين الأول وبدء الموسم الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان الأهلي حامل اللقب يتصدر الترتيب بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه عندما توقفت المسابقة.

وسجلت مصر 3490 إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة 264 شخصا حتى أمس الثلاثاء.