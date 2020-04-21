موجز أخبار الأهلي والزمالك: حجازي يرفض العودة للدوري المصري.. والأبيض يدرس التعاقد مع مهاجم الإسماعيلي

مازال الحديث دائراً حول ملف التعاقدات في الموسم الجديد بالنسبة لأندية القمة ببطولة الدوري المصري وتحديداً الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أهم وآخر أخبار الكرة المصرية اليوم الثلاثاء:

حجازي يرفض العودة للدوري المصري

رفض أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي العودة للدوري المصري في الموسم الجديد.

وتلقى حجازي عرضين للعودة للدوري المصري من ناديي الأهلي وبيراميدز في الموسم المقبل ولكن اللاعب أبلغ مسؤولي الناديين بصعوبة عودته لمصر ورغبته في البقاء مع ناديه الإنجليزي.

وبدأ مسؤولو الأهلي التفاوض بقوة لضم باهر المحمدي مدافع وقائد الإسماعيلي بجانب أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي وإنبي.

الأهلي يعلن آلية صرف المستحقات المالية

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، آلية صرف المستحقات المالية في الفترة الحالية في ظل فترة توقف النشاط.

وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها محمود الخطيب، رئيس النادي، قبل فترة من أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.

واستعرض المجلس الموارد المالية للنادي التي توقفت وكذلك التزاماته المالية الكبيرة المطلوبة شهريا، والتي تتضمن رواتب الموظفين والعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وكعادة النادي بالوقوف يدًا واحدة في مثل هذه الظروف في إطار أسري تحكمه روابط عائلة الأهلي.

وقرر المجلس عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهرياً حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم بجانب عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر حتى يوليو المقبل على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجم الإسماعيلي

يدرس مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف نجم هجوم فريق الإسماعيلي في الموسم المقبل.

ورشح أحد الوسطاء فخر الدين بن يوسف منذ فترة وعرض مسؤولو الزمالك الأمر على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الذي رحب بانضمام اللاعب المخضرم كما نال الأمر ترحيباً من بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي الذي لعب بجوار بن يوسف في صفوف الصفاقسي التونسي.

ويترقب الزمالك موقف اللاعبين الأجانب لحسم ملف التعاقد مع بن يوسف في الموسم الجديد في ظل احتمالية تقليص عدد الأجانب إلى 4 لاعبين.

مهاجم المصري يطلب الرحيل

طلب المهاجم النيجيري اوستن اوموتو نجم فريق المصري البورسعيدي الرحيل في الموسم المقبل بعد تلقيه عروضا من عدة أندية في الموسم الجديد من السعودية وتركيا والكويت.

في الوقت الذي تنازل لاعبو فريق حرس الحدود عن نصف قيمة رواتبهم السنوية هذا الموسم بسبب أزمة توقف النشاط نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفى مسؤولو طلائع الجيش ما تردد حول عودة عمرو جمال مهاجم الفريق وقطع إعارته للنادي الأهلي وهو ما أكدته تقارير صحفية في الفترة الأخيرة.

وأعلن صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في تصريحات صحفية أن باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي لاعبي الفريق يترقبان عروضاً أوروبية وليست محلية في الفترة القادمة.