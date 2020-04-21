بعد تفشي فيروس كورونا.. مصير الدوري المصري بين خطة فايلر وشبح الإلغاء

أصبح مصير بطولة الدوري المصري غامضًا هذا الموسم بصورة كبيرة ومثار انقسام كبير بين مسؤولي الأندية مع انتشار وباء فيروس كورونا.

وبات مصير الدوري المصري معلقًا بين شبح الإلغاء والاقتراح الذي طرحه المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، باستكمال الدوري في ملاعب محددة، وتوفير إقامة للأندية في فنادق معقمة ومحددة.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي مصير بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي بعدما توقفت المباريات منذ، يوم 14 مارس الماضي، وعلى مدار 37 يومًا كاملة:

خطة فايلر

اقترح فايلر في حوار تلفزيوني مع قناة "أون تايم سبورتس" استكمال الدوري في ملاعب محددة مع إقامة الأندية في فنادق معقمة ومحددة بالشكل، الذي يضمن عدم تعرض اللاعبين والأجهزة الفنية للإصابة بالوباء.

ولم يكن اقتراح فايلر الوحيد، فوائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، كتب عبر صفحته على موقع فيسبوك، أنه يمكن تخفيض عدد المتواجدين في الملعب بحضور 5 بدلاء كحد أقصى، وعدم السماح بحضور عدد بعض الإداريين.

وأكد عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق لـ"إرم نيوز"، أن اتحاد الكرة لا يملك هذه الآليات، خاصة أن هذا القرار ليس قرار الاتحاد فقط بل الدولة بالكامل.

وأضاف:"وزارة الرياضة يجب أن تقدم مشروعًا متكاملًا لإنقاذ الموسم الرياضي بالتنسيق مع الدولة ووفقًا لتطورات الإصابات بفيروس كورونا، ولكن يجب وضع موعد أقصى يجب بعد ذلك إلغاء الموسم".

شبح الإلغاء

يبدو إلغاء الدوري حلًا مقترحًا، خاصة أن البطولة ما زال أمامها ما يقرب من دور كامل، وبالتالي فكرة استكمال البطولة قد تستغرق أكثر من 3 شهور كاملة تشمل فترة إعداد للمباريات بعد التوقف الطويل.

وطالب بعض الأندية التي تصارع من أجل البقاء بإلغاء الدوري بالفعل وعلى رأسها النادي المصري أكثر المستفيدين من إلغاء الدوري لأنه سيضمن أيضًا المشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

وقال طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي لـ"إرم نيوز"، إن الدوري سيكون استكماله صعبًا من الناحية العملية، فأي فريق يحتاج 45 يومًا للإعداد مجددًا بعد التوقف الحالي.

وأضاف:"على اتحاد الكرة أن يحسم مصير الدوري مبكرًا ويعطي حلولًا واقعية، وأفضّل إلغاء الدوري وبدء الموسم الجديد مبكرًا وفقًا لحالة انتشار فيروس كورونا".

وطالب أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا في حديثه لـ"إرم نيوز"، بإلغاء بطولة الدوري في الموسم الحالي لصعوبة استكماله، ففترة التوقف أصبحت طويلة، كما أنه سيكون من الظلم استكمال البطولة في المرحلة المقبلة لأنه سيجعل الموازين غير متكافئة بين الأندية.

وقال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ"إرم نيوز"، إن مصير الدوري غامض، موضحًا أن القرار في هذه الحالة يتعلق بقرار الدولة وانتشار الوباء اللعين.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يتمنى بالطبع استكمال بطولة الدوري وكافة بطولاته في الموسم الحالي.

الخسائر المالية

تبدو الخسائر المالية بمثابة العقبة الأكبر في وجه قرار إلغاء الدوري، خاصة أن عقود الرعاية ستتأثر بلا شك في المرحلة المقبلة.

واعترف الخبير التسويقي تامر يسري لـ"إرم نيوز" بأن الدوري المصري سيتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة إلغاء الموسم الكروي، خاصة أن هناك أندية أنفقت الملايين في التعاقدات.

وأضاف:"من المؤكد أنها كارثة عالمية على كرة القدم وغيرها من القطاعات، وبالطبع ستتأثر اقتصادات الساحرة المستديرة في العالم كله بهذه الأزمة".

عناد القطبين

من الأبعاد الأخرى التي تؤثر على أزمة إلغاء الدوري المصري من عدمها عناد مسؤولي الأهلي والزمالك.

وأعلن الأهلي موقفه بوضوح أنه يرفض إلغاء الدوري، وهو ما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيرًا في تصريحات تلفزيونية إلى أن الأهلي مثل باقي أندية الدوري لديه أولوية بصحة البشر، ولكن الأهم أن الدوري لا مجال أمام إلغائه بسبب الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها الأندية.

وطالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية بإلغاء الدوري لأن الدولة غير مهيأة لاستئناف بطولة الدوري ومباريات كرة القدم مرة أخرى مع انتشار هذا الوباء.