حجازي يحسم موقفه من عرض الأهلي المصري وبيراميدز.. وصن داونز يرفض رحيل سيرينو

حسم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي ويست برومتيش البيون الإنجليزي موقفه من الانتقال لصفوف الأهلي أو بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل، في ظل وجود رغبة من الناديين في التعاقد معه لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "أحمد حجازي تلقى عرضا من الأهلي وآخر من بيراميدز، لكن اللاعب أغلق المفاوضات بشكل سريع وأكد أنه يرغب في الاستمرار بمشواره الاحترافي ولن يعود للدوري المصري في الموسم المقبل.

وعن رمضان صبحي قال شوبير: "رمضان يرغب في العودة للاحتراف في أوروبا، ويتمنى أن يكون ذلك من خلال ناد كبير، وحتى الآن لا يمتلك عروضا رسمية بسبب توقف النشاط الرياضي في العالم، اللاعب لن ينتقل لصفوف بيراميدز، لو استمر في مصر سيكون في صفوف الأهلي".

ومن جانب آخر رفض نادي صن داونز، اننتقال الأوروغويانى جاستون سيرينو، لاعب وسط الفريق لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيرينو لن يرحل عن صن داونز، بالفعل الأهلي تفاوض لضمه لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل ادارة النادي، خاصة أنه جدد لصن داونز لمدة 3 سنوات..... — khaled ali (@khaled_ali777) April 20, 2020



وقال خالد علي المنسق العام لصن داونز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيرينو لن يرحل عن صن داونز، بالفعل الأهلي تفاوض لضمه لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي، خاصة أنه جدد لصن داونز لمدة 3 سنوات".

يذكر أن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، كان يرغب في ضم سيرينو لتعويض رحيل رمضان صبحي، الذي ستنتهي إعارته لصفوف الأهلي في نهاية الموسم الحالي.