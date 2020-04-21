شريف إكرامي لاعب النادي الأهلي: هناك من ارتدى شارة الكابتن وهو لا يصلح لها (فيديو)

كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي المصري أسباب قرار رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وقال الحارس الدولي عبر تصريحات لبرنامج "نامبر وان": "قرار الرحيل عن النادي الأهلي جاء بسبب رغبتي في المشاركة الأساسية بعدما باتت فرصة عودتي للتشكيل الأساسي ضعيفة، بجانب عدم التقدير".

واستكمل إكرامي حديثه بأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق كان متمسكا ببقائه، ورفض قرار الرحيل ولكنه وافق في نهاية الأمر بعدما علم بالأسباب الحقيقية وراء قراره.



وأردف: "تأخر مفاوضات التجديد معي من قبل مجلس الإدارة جعلني أشعر بعدم التقدير وهو ما دفعني لاتخاذ قراري بالرحيل عن القلعة الحمراء، هذا بجانب رغبتي في العودة للمشاركة بشكل أساسي مرة أخرى".

وأشار حارس مرمى النادي الأهلي إلى أنه أبلغ رمضان صبحي برغبته في الرحيل قبل اتخاذ القرار النهائي والذي لم يعلمه أي شخص من المقربين منه إلا بعد إعلانه بشكل رسمي.

وأضاف: "أرى أنني قادر على المشاركة بشكل أساسي و العطاء داخل المستطيل الأخضر لسنوات قادمة وهي الفرصة التي لن تكون متاحة في الوقت الحالي في النادي الأهلي حيث جلست على مقاعد البدلاء لمدة موسمين، ولكنني لا أستطيع أن أستمر في دور الحارس الثاني كثيرا لأنه غير مناسب لي، وعقب اتخاذ قراري والذي أعلنته عبر صفحتي الشخصية على تويتر طلب رينيه فايلر عقد جلسة معي طالبني خلالها بالبقاء مع الفريق وعندما علم بالسبب الحقيقي لرحيلي وهو المشاركة بشكل أساسي وافق على قراري لأنه لن يستطيع أن يعدني بها".

وعن تأثير الفريق برحيل الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي بصفتهما قائدي الفريق قال إكرامي: "شارة القيادة داخل الأهلي لن تتأثر برحيل لاعب أو أكثر، فهناك من ارتدى شارة الكابتن وهو لا يصلح لها، لأن شارة القيادة تتطلب بعض السمات الشخصية داخل الملعب وخارجه وليس اللاعب الأقدم وعلى سبيل المثال "محمد أبو تريكة" لم يرتد شارة القيادة ولكنه شخص قيادي وتشعر بالاطمئنان خلال تواجده في الملعب وهي الأزمة التي واجهها المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا الأخيرة وهي عدم وجود قائد حقيقي للفريق".



وعن مستقبله عقب نهاية مسيرته مع كرة القدم قال إكرامي: "لم أستقر حتى الآن على مسيرتي عقب الاعتزال ولكنني لا أرغب في العمل كمدرب أو إعلامي فهذا أمر غير وارد، ولم أحسم أيضا قراري بشأن خوض انتخابات النادي الأهلي يوما ما، فالتفكير في خطوة الانتخابات سابق لأوانه".

وعن إمكانية انضمامه لنادي الزمالك، أكد إكرامي أن هذا غير وارد أيضا، بسبب كونه أحد أبناء النادي الأهلي وهو ما ينطبق على حسام عاشور والذي يعد أيضا أحد أبناء النادي.

وأردف: "تربينا داخل جدران النادي من مراحل الناشئين حتى تم تصعيدنا إلى الفريق الأول وهو ما لم ينطبق على عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والذي تعاقد معه الأهلي قادما من النادي الإسماعيلي ولذلك فهو ليس من أبناء النادي وهو ما سهل من مهمة الزمالك في التفاوض معه".