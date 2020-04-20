موجز أخبار الأهلي والزمالك: صفقة تبادلية تقرب المحمدي من القلعة الحمراء.. والأبيض يتحرك لضم خليفة ساسي

كثف مسؤولو النادي الأهلي المفاوضات لحسم أولى الصفقات التبادلية في الموسم المقبل كما أن الزمالك بدأ تحركاته لضم صفقة سوبر في الفترة القادمة.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أهم وآخر تطورات أخبار الكرة المصرية وناديي الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 20 أبريل 2020:

صفقة تبادلية تقرب باهر المحمدي من الأهلي

اقترب باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي من ارتداء قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل بحسب مصادر موثوقة داخل القلعة الحمراء.

وعرض الأهلي على إدارة الإسماعيلي حسم التفاوض مع باهر المحمدي مع سداد مبلغ مالي يتم التفاوض حوله بجانب صفقة تبادلية تقرب وجهات النظر.

ويفكر الأهلي في طرح الثنائي محمود الجزار مدافع المنتخب الأولمبي والمعار إلى الجونة للرحيل نهائيا إلى الإسماعيلي بجانب إعارة صالح جمعة للدراويش في الموسم الجديد خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وافق على ضم باهر لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده وقرر الرحيل إلى فريق بيراميدز في الموسم المقبل.

على صعيد متصل، رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، مشاركة اللاعب أحمد الشيخ في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية"، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الحالي.

وجاء رفض الأهلي نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة في النادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة كهواية دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

الزمالك يتحرك لضم خليفة فرجاني ساسي

تحرك نادي الزمالك لضم محمد عبدالعاطي لاعب وسط وادي دجلة لتأمين خليفة التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ضم عبدالعاطي في الموسم الجديد خاصة أنه يجيد دور لاعب الارتكاز الدفاعي بجانب دور لاعب الوسط الهجومي وتحسبا لرحيل فرجاني ساسي حال تلقيه عرضا مناسبا من أحد الأندية الخليجية.

بيراميدز يرفض الصفقة التبادلية لبيع عمر جابر

رفض نادي بيراميدز الصفقة التبادلية مع إدارة الزمالك لبيع عمر جابر لاعب الفريق في الموسم الجديد.

وعرض الزمالك انتقال أحمد رفعت جناح أيسر الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري نهائيا إلى بيراميدز من أجل تسهيل التعاقد مع عمر جابر ولكن إدارة بيراميدز اعترضت على الصفقة وطلبت تأجيل المفاوضات لحين اتضاح الرؤية بخصوص الموسم المقبل.

أزمة في ملف تجديد نجم الإسماعيلي

تعثرت مفاوضات ملف تجديد التونسي فخرالدين بن يوسف نجم فريق الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي.

وشهدت مفاوضات ملف تجديد فخرالدين مع الدراويش تطورات بعد أن طلبت إدارة الإسماعيلي بقاء اللاعب، ولكن فخر تمسك بزيادة راتبه السنوي بما يتناسب مع قدراته وعطائه مع الفريق.

وتبدو المبالغ المالية التي طلبها فخر الدين صعبة على إدارة الإسماعيلي في المرحلة القادمة وهو الأمر الذي يهدد بقاء اللاعب في الموسم المقبل.

في الوقت الذي رفض مسؤولو وادي دجلة فكرة استعارة محمد محمود لاعب وسط الأهلي في الموسم المقبل بعدما اقترب اللاعب من التعافي حيث يميل مسؤولو الأهلي لإعارة اللاعب.

ويملك اللاعب مفاوضات مبدئية من نادي الجونة للتعاقد معه في الموسم المقبل.