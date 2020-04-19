موجز أخبار الأهلي والزمالك: نجم صن داونز يقتحم حسابات القلعة الحمراء.. وسليمان يشعل معركة الرئاسة مع مرتضى منصور

تشهد الأوساط الكروية المصرية عدة تطورات مهمة في الملفات الخاصة بالأندية الكبرى وعلى رأسها ناديا الأهلي، والزمالك، في الفترة الحالية.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي موجزًا لأهم وآخر أخبار الكرة المصرية، اليوم الأحد 19 أبريل 2020:

نجم صن داونز يقتحم حسابات الأهلي

اقتحم الأوروغواياني جاستون سيرينو نجم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه في المرحلة المقبلة لتدعيم مركز الجناح الهجومي بعدما لفت أنظار مسؤولي القلعة الحمراء.

وعرضت لجنة التخطيط اسم سيرينو على الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر من أجل ضمه في الموسم المقبل، كما أن اللاعب الأوروغواياني خطف إعجاب مسؤولي لجنة التخطيط خاصة أنه يتمتع بقدرات متميزة في الجانب الهجومي ولفت الأنظار في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تدعيم مركز الجناح الهجومي بناء على رغبة فايلر في الموسم المقبل بغض النظر عن فكرة بقاء رمضان صبحي نجم الفريق بعد نهاية إعارته من جانب نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وعلى صعيد متصل، طلب نادي الصفاقسي التونسي مهلة لسداد باقي مستحقات الأهلي التي تم تحويلها بالخطأ في صفقة التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي العام 2016، كما عرض الصفاقسي فكرة شراء حسين السيد ظهير أيسر الأهلي في الموسم المقبل بشكل نهائي.

ونفى المدرب العام ديفيد سيزا ما تردد حول وجود خلافات بين المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ومطالبة فايلر برحيل الأخير عن منصبه، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.

آخر تطورات أزمة السعيد

شهدت أزمة عبدالله السعيد نجم وقائد فريق بيراميدز تطورات جديدة بعدما تم الكشف عن الخطاب الرسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للنادي الأهلي في الشكوى التي قدمها ضد الأهلي السعودي للمطالبة بتعويض مالي قدره مليونا دولار نتيجة انتقال السعيد للدوري المصري لفريق آخر بخلاف الأهلي.

ولم يشمل الخطاب الرسمي للفيفا مسألة عدم اختصاص الاتحاد الدولي بمسألة مناقشة الأمر لأنه شأن داخلي، وهو ما يزيد الغموض حول مصير الشكوى التي أعلن الأهلي عن تقديمها لاتحاد الكرة المصري.

سليمان يشعل معركة رئاسة الزمالك

أشعل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق معركة رئاسة القلعة البيضاء مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وأعلن مرتضى أنه يتمنى ترشح أي فرد أمامه في الانتخابات القادمة، موضحًا أن الزمالك سينهار بعد رحيله، ولكن أحمد سليمان أصدر بيانًا رسميًا طالب من خلاله مرتضى بالدعوة لانتخابات مبكرة وطرح الثقة في نفسه بعد نهاية أزمة كورونا معلنًا ترشحه لرئاسة الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك أنه صرف مستحقات: أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، والتونسي فرجاني ساسي قبل السفر إلى بلادهم.

الإسماعيلي يتحرك لحسم ملف إبراهيم حسن

تحرك مسؤولو النادي الإسماعيلي لحسم ملف النزاع الخاص بأزمة انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق إلى الزمالك وحصول نادي نجوم المستقبل على حكم بتعويض مالي قدره 20 مليون جنيه.

وأحال مسؤولو الإسماعيلي ملف القضية إلى المستشار نصر عزام بعد أن نجح بحسم ملف شكوى المدرب سيدومير يانيفسكي المدير الفني الأسبق للإسماعيلي ضد القلعة الصفراء لدى الاتحاد الدولي "فيفا".

مستقبل سيسيه حديث الاتحاد السكندري

أصبح مستقبل الإيفواري رزاق سيسيه نجم الاتحاد السكندري المعار لفريق الزمالك حديث زعيم الثغر في المرحلة المقبلة.

وأعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رفضه فكرة التعاقد مع سيسيه مقابل 50 مليون جنيه، مؤكدًا أنه سيتقدم بعرض لاستعارة اللاعب مرة أخرى أو شرائه نهائيًا في الموسم المقبل.