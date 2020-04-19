مرتضى منصور يهدد بحبس حمدي النقاز.. واتحاد الكرة يحدد موعدًا محتملًا لاستئناف الدوري المصري (فيديو)

لوّح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالرحيل عن رئاسة القلعة البيضاء، بسبب الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، بعد حصول حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق السابق، على حكم ضد النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ينص على تغريم النادي مليون و250 ألف دولار، رغم هروب اللاعب وفسخ تعاقده من طرف واحد.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "أشعر بالملل والغضب من الهجوم على النادي والاضطهاد من قبل وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، هناك حرب شرسة، ولولا الخوف على النادي وحب الجماهير لرحلت من رئاسة القلعة البيضاء، كنت لا أنوي خوض انتخابات الزمالك المقبلة لكنت تراجعت وعايز راجل ينافسي".

وأضاف: "الحكم الذي حصل عليه اللاعب ضد الزمالك غير منطقي، القضية مرفوضة من قبل الشكل لأنها مخالفة للإنذار الذي تقدم به اللاعب للنادي قبل هروبه، ولو وكيل اللاعب راجل يرد عليّ، كيف حصل على الحكم من الفيفا قبل وصوله للزمالك واتحاد الكرة بيومين، لا أخشى تهديدات وكيل النقاز بالإحالة للجنة الانضباط في الفيفا، اللاعب حصل على جواز سفره بعد لقاء الزمالك ومازيمبي وكان لديه نية الهروب من البداية، هل في النهاية انتقل لريال مدريد وبرشلونة؟ لا بالعكس انتقل لنادي سيئ".

وتابع: "شرطي الوحيد للدخول في مكالمة هاتفية في برنامج أحمد شوبير أن يكون على الهاتف النقاز ووكيل أعماله لكشف التزوير على الهواء، تصريحاتي عن الأزمة في البداية جاءت في لحظة عصبية".

وقال مرتضى منصور إن محامي حمدي النقاز "مزور"، مردفًا: "قانون الاتحاد الدولي يقول إن اللاعب الذي يرغب في شكوى ناديه يجب أن يرسل له إنذارًا لطلب الحصول على مستحقاته، وبعد إرسال الإنذار لو لم يتم الرد يجب إرسال كافة المطالب الموجودة في الإنذار للفيفا، وسبق وأن تلقينا إنذارا من النقاز يطلب فيه الحصول على راتب شهرين وبناء عليه لا يجب أن يذهب للفيفا يطلب الحصول على راتب 5 أشهر، ما طلبه منافِ الإنذار المرسل هو راتب أكتوبر ونوفمبر".

واستكمل رئيس نادي الزمالك حديثه، قائلًا: "الورقة التي حصل عليها وكيل اللاعب حمدي النقاز قال إنه يحصل على راتبه بشكل شهري، لكن الورقة التي استخدمها كانت مزورة وغير موقعة من جانب أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، إضافة إلى ذلك فنص العقد يقول إن أي ملحق خارج العقد لا يلتفت له، وبالتالي فإن اللاعب إما وإنه قدم أوراقًا غير صحيحة أو يسعى للتهرب من الضرائب".

وأشار منصور: "حمدي النقاز ليس أمامه سوى حلين فقط إما الاعتراف بأنه مزور أو الاعتراف بأنه يتهرب من الضرائب في بلاده"، وتوعد منصور للاعب وكيله، حيث قال: "مبلغ الـ1.2 مليون دولار الذي أعلن هذا بسبب كذبه على الناس وإخفاء الحقيقة وعدم ذكر الحقيقة أن هناك أموال تذهب للضرائب، وسوف أحبسك أنت والمحامي الخاص بك".

الأهلي وكينو

على جانب آخر، حسم رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع البرازيلي كينو، لاعب نادي بيراميدز والمعار للجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مطلع الموسم المقبل لتعويض رحيل رمضان صبحي في نهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه: "فايلر تحفظ على التعاقد مع كينو في بداية الموسم المقبل، بسبب تراجع المستوى الفني للاعب، وظهوره بأداء ضعيف خلال الموسم الحالي في الدوري الإماراتي بعد تعرضه لإصابة طويلة".

وأضاف: "فايلر يرى أن كينو لن يستطيع تعويض رحيل رمضان صبحي، ويجب على الإدارة السعي وراء شراء صبحي بشكل نهائي من نادي هارسفيلد الإنجليزي في ظل عدم وجود بديل مناسب له حتى الآن".

عودة الدوري المصري

إلى ذلك، أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن اللجنة لديها خطة لعودة بطولة الدوري، حال النجاح السيطرة على مرض كورونا المستجد المنتشر في البلاد حاليا وتسبب في تعليق النشاط الرياضي.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية: "كل أعضاء اللجنة الخماسية لديهم سيناريو لعودة بطولة الدوري، حال القضاء على كورونا، لدينا الفرصة لاستكمال الموسم المحلي بداية من شهر يوليو المقبل، وقد نكون أول دولة تنجح في استعادة النشاط الرياضي، نحتاج إلى 3 أسابيع فترة إعداد بعد إعلان القضاء على المرض ثم يعود النشاط بشكل طبيعي".

حسني عبدربه

من ناحية أخرى، بكى حسني عبدربه لاعب وسط الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بسبب شعوره بالظلم من المعاملة التي تعرض لها من قبل إدارة الدروايش وإجباره على الاعتزال بشكل مبكر.

وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: "إدارة الإسماعيلي سبب اعتزالي بشكل مبكر، رغم قدرتي على الاستمرار في الملاعب لمدة ثلاث أو أربع سنوات، تعرضت للظلم ولم يتم تقدير تاريخي الطويل في النادي، والتنازل عن ملايين من أجل الأندية والجماهير".

وأضاف حسني: "الأهلي كرم حسام عاشور بعد تاريخه في النادي وعرض عليه الاعتزال وتولي منصب في النادي وإقامة لقاء اعتزل وهو ما لم يحدث معي في الإسماعيلي لقد تم تجاهل تاريخي".