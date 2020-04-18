موجز أخبار الأهلي والزمالك: تفاصيل أزمة تعويض عبدالله السعيد.. والأبيض يرفض تسوية مستحقات خالد بوطيب

احتلت أزمات الأندية المصرية الدولية صدارة المشهد في فترة التوقف الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وغموض الرؤية بشأن مستقبل النشاط الكروي في مصر.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أهم وآخر أخبار الكرة المصرية والأندية الكبرى وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، يوم السبت.

تفاصيل أزمة عبدالله السعيد في الأهلي

شهدت أزمة النادي الأهلي ولاعبه السابق عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز ومنتخب مصر تفاصيل وتطورات جديدة بعدما ترددت أنباء عن خسارة الأهلي للقضية التي حركها ضد السعيد للحصول على تعويض مالي بشأن مخالفته بنود عقده التي تمنعه من اللعب لأي فريق في مصر بخلاف الأهلي حين انتقل إلى النادي الأهلي السعودي.

وأعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي، أنه لا صحة لما تردد بشأن خسارة القضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بل رفض الفيفا مناقشتها لأنها شأن محلي بين الأهلي واللاعب بعدما أثبت النادي السعودي أن اللاعب هو من فسخ عقده.

وأكد أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالله السعيد، لـ"إرم نيوز"، أن اللاعب لم يصله أي إخطار رسمي بخصوص شكوى الأهلي أو الحكم الصادر من الفيفا، موضحاً أن اتحاد الكرة لم يستدع السعيد للتحقيق بشكل رسمي.

الزمالك يرفض تسوية مستحقات بوطيب

رفض مسؤولو الزمالك كافة المحاولات الودية لتسوية مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب الذي فسخ الفريق الأبيض عقده وتقدم اللاعب بشكوى رسمية للاتحاد الدولي "فيفا" للمطالبة بمستحقاته المالية كاملة.

وتمسك الزمالك بتقديم شكوى ضد بوطيب بداعي رفضه إجراء الجراحة عدة مرات في الفترة الماضية رغم أن الفريق الأبيض تحرك لإقناع اللاعب بالخضوع للجراحة للعودة للملاعب في المرحلة الماضية.

الإسماعيلي ينتصر على يانيفسكي

تلقى النادي الإسماعيلي إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفض الشكوى التي قدمها المدرب السابق البلجيكي سيدومير يانيفسكي للحصول على مستحقاته المالية بعد رحيله عن الفريق.

وطالب يانيفسكي بتعويض مالي قيمته ربع مليون دولار، ولكن الفيفا رفض الشكوى التي قدمها المدرب البلجيكي ضد الإسماعيلي.

مبادرة برلمانية لعودة النشاط الكروي

قدم رضا البلتاجي الحكم الدولي الأسبق والنائب البرلماني اقتراحاً لمناقشته في مجلس الشعب بخصوص عودة النشاط الكروي في المرحلة المقبلة.

وتوقف النشاط الرياضي بالكامل نتيجة انتشار فيروس كورونا، كما أن بطولات كرة القدم المصرية توقفت وهو ما طالب البلتاجي بعودته.

وطلب البلتاجي بعودة البطولات على مستوى الفريق الأول فقط لأسباب اقتصادية مؤكداً عبر تصريحات صحفية أنه سيتم توفير ملاعب معقمة من أجل استكمال البطولات المحلية.

لاعبو الاتحاد يستجيبون لمبادرة تخفيض العقود

استجاب لاعبو نادي الاتحاد السكندري لمبادرة تخفيض العقود التي طرحها محمد مصيلحي، رئيس القلعة الخضراء.

وقال بيان رسمي صادر عن نادي الاتحاد السكندري إن اللاعبين قرروا الموافقة على تخفيض عقودهم إلى النصف بسبب ظروف توقف النشاط الكروي في مصر خلال الفترة الحالية.

ووجه محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، الشكر للاعبي فريقه على اللفتة الطيبة التي طرحوها بالتنازل عن نصف رواتبهم بسبب أزمة التوقف الحالية.

حقيقة تهديدات العشري بالرحيل عن المصري

نفى طارق العشري مدرب المصري البورسعيدي، ما تردد حول تهديده بالرحيل عن منصبه حال بيع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق في الموسم الجديد.

وقال العشري لـ"إرم نيوز"، إنه لم يهدد بالرحيل عن الفريق، مؤكداً أن مسألة رحيل العراقي خاصة بالإدارة ورؤيته الفنية سيبلغ بها النادي خاصة مع قرار إيقاف القيد بالنسبة للمصري البورسعيدي في المرحلة الماضية.