موجز أخبار الأهلي والزمالك: أزمة جديدة للأبيض.. وحقيقة انضمام كينو للأحمر

تشهد الأوساط الكروية المصرية عدة أحداث وتطورات مهمة، رغم فترة التوقف الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "إرم نيوز" في هذا التقرير أبرز وأهم أخبار الكرة المصرية، يوم الجمعة.

أزمة جديدة تنتظر الزمالك

يترقب مسؤولو الزمالك أزمة جديدة بعد أن أصبحت قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق على وشك الانفجار في الفترة المقبلة.

وتلقى الزمالك غرامة مالية لصالح التونسي حمدي النقاز لاعبه السابق قيمتها 1.25 مليون دولار مع أحقية فسخ عقده مع الفريق، وهو الأمر الذي فجر أزمة كبيرة للقلعة البيضاء بجانب أنباء تغريم الزمالك أيضاً في أزمة انتقال قائده محمود عبد الرازق شيكابالا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي مقابل نصف مليون يورو.

ويسير بوطيب على نهج زميله السابق النقاز، خاصة أن الزمالك فسخ عقده بشكل مفاجئ وهو ما قد يكلف الفريق الأبيض مبلغاً مالياً ضخماً، وهو الأمر الذي يبحثه أحمد عبد الفتاح، المحامي الخاص بالزمالك حالياً.

حقيقة رحيل كينو للأهلي

ترددت أنباء بشأن تفاوض النادي الأهلي للتعاقد مع البرازيلي ماركوس كينو، نجم بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي، ولكن مصدرا مسؤولا داخل الأهلي أكد لـ"إرم نيوز" أن مسألة التعاقد مع كينو لم يتم طرحها بعد.

وأضاف: "الأمر سيكون متوقفاً على عدة أمور على رأسها مسألة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، بجانب رؤية المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمطالب المالية لبيراميدز".

وأعلن النادي الأهلي عن تفاصيل الجلسة التي عقدها محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في الساعات الماضية بخصوص مسألة توقف النشاط الكروي، ومطالب الأهلي باستكمال الدوري، بجانب رغبة الأهلي في دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق مالياً بشكل أكبر خلال فترة علاجه الحالية.

وعرض الوزير إقامة مباراة افتراضية على إدارة الأهلي لمحاربة فيروس كورونا، وجمع تبرعات مالية لمساعدة القطاع الطبي والدولة في هذا الاتجاه.

مفاجأة سيتين تشعل الأوساط المصرية

شغلت الأوساط المصرية مفاجأة المدرب كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الذي أعلن في الساعات الماضية عبر تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه كان على وشك العمل في الدوري المصري قبل تولي قيادة الفريق الكتالوني.

وأعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومالك بيراميدز السابق أنه اتفق مع سيتين ووقع العقود بالفعل معه لتدريب فريق مصري كان على وشك شرائه منذ 3 شهور، ولكن عرض برشلونة جعله يبتعد كما أن آل الشيخ تراجع عن الفكرة.

سموحة يفجر مفاجأة حول حسام حسن

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة حول مستقبل لاعبه حسام حسن هداف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد عامر عبر تويتر أن هناك مفاوضات دائرة مع أحد أندية القمة بالدوري الأمريكي وسيكون الأقرب رحيل اللاعب للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن اسمه ارتبط بالرحيل للأهلي والزمالك.

إنبي يطلب تجديد إعارة نجم الأهلي

طلب نادي إنبي تجديد إعارة محمد شريف نجم الأهلي في الموسم الجديد مع غموض الرؤية حول مصير اللاعب مع القلعة الحمراء.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، لـ"إرم نيوز": إن ناديه طلب بالفعل تجديد إعارة محمد شريف في الموسم الجديد، خاصة أنه يعد من الدعائم الأساسية الخاصة بالفريق البترولي.

وأكد أن إنبي ينتظر القرار النهائي من جانب إدارة الأهلي بخلاف رؤية الموسم الحالي، واحتمالية إلغاء بطولة الدوري المصري بسبب انتشار فيروس كورونا.