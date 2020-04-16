هل يتعاقد النادي الأهلي المصري مع حمدي النقاز بنفس سيناريو كهربا؟

باتت قضية اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن فريق سودوفا الليتواني مثار أحاديث المتابعين في الكرة المصرية بعد حصوله على حكم من لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأحقيته في فسخ عقده مع فريقه السابق الزمالك لعدم تقاضيه راتبه لأكثر من شهرين.

وقضت لجنة المنازعات بالفيفا بتغريم الزمالك مليون و250 ألف دولار لصالح النقاز بجانب إمهال النادي 45 يوماً لسداد الغرامة وإلا سيتم حرمان الفريق من القيد في 3 فترات متتالية.

وذهبت القضية إلى بعد آخر يتمثل في إمكانية رحيل النقاز إلى المنافس التقليدي الأهلي في الموسم الجديد بعدما رحل عن صفوف الزمالك وخاصة مع رفض أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي تجديد عقده وإعلان رحيله إلى نادي بيراميدز.

وأصبح السؤال الذي يشغل بال متابعي الأهلي هل يرحل حمدي النقاز إلى الفريق الأحمر بنفس السيناريو الذي اتبعه محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق المنضم في شهر يناير الماضي للأهلي؟ وهو ما تحاول إرم نيوز الإجابة عنه في التقرير التالي:

سيناريو كهربا ورحيل فتحي

يرى البعض أن التعاقد مع النقاز وارد بقوة خاصة أن الأهلي تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك مستغلاً رحيل اللاعب عن الفريق الأبيض إلى ديسبورتيفو افيس البرتغالي خاصة أن عقد اللاعب انتهى رغم تقدم الزمالك بشكوى لاتحاد الكرة يؤكد توثيق عقد اللاعب.

ويراهن المتابعون على كون النقاز أفضل حل لتعويض أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي الذي سيرحل إلى بيراميدز في الموسم الجديد كما أن النقاز نفسه خرج في تصريحات إعلامية عبر عدة قنوات فضائية مصرية أعلن ترحيبه باللعب للنادي الأهلي مؤكداً أن ارتداء القميص الأحمر شرف لأي لاعب كما أنه سيوافق على الرحيل للفريق الأحمر حال تلقيه عرض مناسب.

عقبات شائكة

لن تكون فكرة انتقال النقاز إلى الأهلي سهلة على الإطلاق فهناك عقبات شائكة تهدد انضمام النجم التونسي على رأسها رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل إلى 4 لاعبين بدلاً من 5 عناصر.

وحال تطبيق هذا البند ستكون صفقة انتقال النقاز محل شك كبير خاصة أن الأهلي يضم بين صفوفه 4 عناصر أساسية يعتمد عليها الفريق باستمرار وهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي أليو بادجي والمالي أليو ديانج.

ومن العقبات أيضاً التي تظهر في وجه النقاز أن اللاعب التونسي تعرض لانتقادات حادة بسبب ضعف أدائه الدفاعي وتراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع الزمالك وهو ما كلف الفريق الأبيض بعض الأهداف بسبب المساحات خلف النقاز بجانب ارتكابه بعض الأخطاء.

وخاض النقاز ما يقرب من 65 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه في يناير 2018 وحتى رحيله في ديسمبر 2019 وصنع حوالي 10 أهداف وسجل هدفاً في مرمى الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي.

وقال ياسر رضوان نجم الأهلي الأسبق لإرم نيوز إن النقاز لاعب موهوب وسريع ويصنع الفارق بكراته العرضية المتقنة وسيكون إضافة للأهلي بلا شك خاصة أن الجبهة اليسرى تضم لاعب آخر موهوب وهو علي معلول.

وأضاف: "أعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً في التعاقد مع النقاز في ظل احتمالية تقليص عدد الأجانب ولو استمر اللاعبين الأجانب عند 5 عناصر قد ينضم النقاز بدلاً من جيرالدو مثلاً".

منافسة شرسة

يواجه النقاز أيضاً منافسة شرسة من بدائل محلية تفرض اسمها على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

ويتصدر قائمة المرشحين باهر المحمدي قائد الإسماعيلي الذي يحظى بدعم من مسؤولي الأهلي لأنه يجيد اللعب في مركزين قلب الدفاع والظهير الأيمن بجانب كونه لاعب دولي مهم كما يتواجد اسم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.

وتم طرح اسم كريم العراقي ظهير أيمن المنتخب الأولمبي وفريق المصري البورسعيدي بجانب علي فوزي ظهير أيمن فريق إنبي كما تم ترشيح كريم يحيى الظهير الأيمن المعار لنادي سموحة وباسم علي الظهير المعار إلى الجونة.

وقال ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب لإرم نيوز إن الأهلي ليس بحاجة للنقاز بغض النظر عن تقليص الأجانب من عدمه موضحاً أن اللاعب التونسي يملك قدرات جيدة ولكن مستواه لا يعلو كثيراً عن محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي.

وأوضح أن الأهلي لديه عناصر صاعدة مثل محمود صابر وأحمد سيد تستطيع تعويض رحيل أحمد فتحي كما أن الأهلي يضم باسم علي وهو لاعب موهوب وسريع ولديه القدرة على تدعيم لجبهة اليمنى.

رغبة فايلر

في المقابل ، يرى ضياء السيد مدرب منتخب الشباب الأسبق إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سيكون صاحب القرار الرئيسي في ضم النقاز من عدمه.

وأوضح ضياء لإرم نيوز أن فايلر أصبح متحكماً في كافة مقاليد الأمور داخل قطاع الكرة وبالتالي فكرة انضمام النقاز من عدمها ستكون في يد فايلر.