موجز أخبار الأهلي والزمالك: صفقة تبادلية بين الأحمر والإسماعيلي.. وعواد يرفض الرحيل

مازالت انتقالات اللاعبين في الموسم الجديد محور الحديث في ظل فترة التوقف الحالية واحتمالية عدم استكمال الموسم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الكرة المصرية وتحديداً الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء:

الأهلي يعرض صالح لحسم صفقة باهر المحمدي

عرض مسؤولو النادي الأهلي إعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لمدة موسم للإسماعيلي من أجل التعاقد مع باهر المحمدي قائد ومدافع الدراويش في الموسم المقبل.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر منح الضوء الأخضر للتعاقد مع باهر المحمدي خاصة أنه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وأوضح أن الأهلي يفكر في إعارة لاعب آخر مع صالح جمعة للإسماعيلي لإقناع إدارة الدراويش بالاستغناء عن باهر المحمدي في الموسم الجديد.

في المقابل، يترقب محمد شريف نجم إنبي المعار من الأهلي حسم مصيره مع القلعة الحمراء بعدما أرجأ فايلر فكرة عودته واستقر على عودة الثنائي أكرم توفيق لاعب وسط الجونة ومحمد عبدالمنعم مدافع سموحة في الموسم المقبل.

وتلقى شريف عدة عروض من أندية داخل مصر مثل بيراميدز وسموحة ولكن اللاعب يترقب موقف الأهلي لعودته أو الرحيل مجدداً في تجربة إعارة أخرى أو الرحيل إلى أوروبا خاصة أنه تلقى عدة عروض من تركيا.

آخر تطورات أزمة النقاز والزمالك

تلقى اتحاد الكرة بشكل رسمي تفاصيل العقوبات التي تم توقيعها ضد نادي الزمالك في أزمة رحيل لاعبه التونسي حمدي النقاز وحكم الاتحاد الدولي "فيفا" ضد الفريق الأبيض بأحقية اللاعب في فسخ عقده.

وأعلن اتحاد الكرة أن الزمالك يحق له تجنب إيقاف الصفقات الجديدة إذا دفع الغرامة المقررة للنقاز والتي تبلغ مليون و250 ألف دولار تعويضاً للنقاز ومستحقاته المالية المتأخرة.

عواد يرفض مغادرة الزمالك

رفض محمد عواد حارس مرمى الزمالك فكرة الرحيل عن الفريق الأبيض لأي نادٍ آخر في الدوري المصري سواء بيراميدز أو غيره خاصة أن الحارس يترقب إمكانية العودة للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأبلغ عواد إدارة الزمالك بأنه يترقب عرضاً سعودياً في الموسم الجديد وهو ما يجعله يفكر في الرحيل ولكنه لن يغادر لأي فريق داخل الدوري المصري سوى الزمالك.

في المقابل، تلقى حازم إمام قائد وظهير أيمن الزمالك عرضاً جاداً من ناديي الاتحاد السكندري وإنبي للتعاقد معه في الموسم المقبل في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

معروف على أعتاب المقاصة

تلقى النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق المقاولون العرب المعار من نادي الزمالك عرضاً من فريق مصر المقاصة للفوز بخدماته في الموسم المقبل.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة التعاقد مع معروف واستطلاع رأي هشام محمد لاعب وسط الاتحاد السكندري لبحث إمكانية عودته مجدداً للمقاصة بجانب أحمد داودا لاعب وسط طلائع الجيش لتدعيم مركز خط الوسط في الموسم المقبل.

سموحة يرفض عروض رحيل الهاني

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة لـ"إرم نيوز" أنه يرفض فكرة التفريط في خدمات الهاني سليمان حارس مرمى الفريق رغم تلقيه اتصالات من أندية كبرى لضمه في الموسم المقبل.

وأشار عامر إلى أن الهاني تلقى اتصالات من أحد الأندية الكبرى ولكنه لن يسمح برحيله خاصة أنه يقدم موسماً كبيراً مع سموحة ويعد أحد عناصره الأساسية.

وفي الوقت ذاته، بدأ فريق الجونة محاولاته لتجديد إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي في الموسم الجديد.