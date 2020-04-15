مرتضى منصور: قدمنا شكوى في "فيفا" بسبب العنصرية ضد شيكابالا.. ومحامي حمدي النقاز يهدد الفريق الأبيض بالهبوط (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موقفه من تصريحات حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق السابق والمحامي الخاص به، والتي أكدا فيها حصولهما على حكم من الفيفا ضد القلعة البيضاء، بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته لمدة 5 أشهر.

وكان حمدي النقاز رحل عن الزمالك دون فسخ التعاقد بسبب تأخر النادي في دفع مستحقات اللاعب لمدة 4 أشهر.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "النقاز توسل أكثر من مرة من أجل العودة لصفوف الزمالك بعد هروبه ورفضنا ذلك واسألوا فرجاني ساسي عن هذا الأمر، لا يشغلني تصريحات اللاعب ووكيل أعماله وقضية فسخ تعاقده مع النادي".

وأضاف مرتضى: "وسائل الإعلام المصرية تُجري اتصالات مع النقاز ووكيل أعماله، وترفض أن تمنح مسؤولي الزمالك حق الرد هذا أمر غريب، وأتساءل عن دور نصر عزام، محامي الزمالك السابق في الفيفا، في كل القضايا التي تظهر ضد النادي حاليا، هل يعاقبنا بسبب الاستغناء عن خدماته؟".

وشن منصور هجوما على عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، قائلا: "الجنايني خرج في تصريحات تلفزيونية قال فيها إنه قبل رأس وليد سليمان لاعب الأهلي، بسبب أحداث لقاء السوبر، هل هو لم يشاهد أو يستمع للهتافات العنصرية التي تعرض لها شيكابالا من قبل جماهير الأهلي، لا أعلم ما هو مؤهله حتى يتولى هذا المنصب المهم في الكرة المصرية".

وأردف: "بأي صفة يتحدث عن تعديل لوائح الكرة المصرية وهو سيرحل خلال شهر، لقد فشل في تحديد موعد عودة بطولة الدوري، وهناك 14 ناديا يرفضون استكمال المسابقة فليستكملها هو ومحمد فضل وباقي أعضاء اللجنة الخماسية".

وأشار: "الزمالك قدم شكوى لدى الفيفا بسبب العنصرية التي تعرض لها شيكابالا في لقاء الأهلي في بطولة السوبر، لقد تم الهتاف ضده بسبب لون بشرته ولن نتخلى عن مساندة اللاعب".

محامي حمدي النقاز

من جانبه، كشف محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، عن العقوبات المقرر توقيعها على الزمالك، حال عدم التزامه بسداد الغرامة التي أقرها الاتحاد الدولي "فيفا"، مؤكدا أنه مهدد للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية "ب"، ومنعه من إبرام أي صفقات جديدة لثلاث سنوات مقبلة.

وقال أنيس بن ميم، في تصريحات تلفزيونية، إن العقوبات التي أقرها فيفا في قضية فسخ عقد اللاعب مع الزمالك تنص على منح "النقاز" مستحقاته وتهديد النادي بمنعه من القيد في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية المتأخرة.

وأضاف: "فيفا رفض الشكوى المقدمة من الزمالك ضد النقاز وألزمه بدفع تعويض بقيمة مليون و250 ألف دولار، مع ضرورة سدادها خلال 45 يوما من تاريخه، وإلا يصبح مهددا بالمنع من إبرام صفقات لثلاث فترات قيد".

وأردف: "حال عدم التزام الزمالك بالعقوبات سيهبط إلى دوري الدرجة الأدنى، والعقوبة المالية عبارة عن قيمة 4 شهور مستحقة للاعب بخلاف بعض المستحقات الأخرى وقيمة الغرامة الموقعة على النادي".

من جانبه، علق حمدي النقاز، على الحكم الذي حصل عليه ضد القلعة البيضاء، والأنباء التي ترددت عن رغبته في العودة لصفوف النادي والمفاوضات من قبل النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة من الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة رينيه فايلر لتدعيم الجبهة اليمني في الفريق، بعد قرار أحمد فتحي بعدم تجديد تعاقده والانتقال لصفوف نادي بيراميدز.

وقال "النقاز" في تصريحات تلفزيونية: "كنت أرغب في أن تنتهي أزمتي مع الزمالك بشكل ودي لكن الإدارة الحالية بقيادة مرتضى منصور لم تساعدني على ذلك، لم أحصل على مستحقاتي لمدة 5 أشهر وفشلت كل محاولاتي الودية للحصول عليها".

وتابع: "جماهير الزمالك لا علاقة لها بالأزمة وأشكرهم على مساندتهم لي طوال فترة تواجدي في النادي، والكل يعلم أني لم أفتعل أي أزمة في القلعة البيضاء قبل رحيلي، ولم أطلب العودة للنادي كما ردد بعض المسؤولين في الزمالك".

وأشار: "لم أتلق أي عروض من الأهلي أو الترجي التونسي بعد رحيلي من الزمالك أو في الوقت الحالي، أركز فقط حاليا مع فريقي، وفي حال وجود عرض رسمي من القلعة الحمراء سأرحب به لأن ارتداء التيشيرت الأحمر شرف لأي لاعب".

من جانبه، تمسك نادي الزمالك بنفي وجود حكم من قبل الفيفا ضد النادي لصالح حمدي النقاز.

وقال أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني للزمالك في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يصله حتى الآن أي حكم من الفيفا، لم يصلني أي شيء عبر البريد الإلكتروني الخاص بي أو بريد النادي، الطبيعي أن الحكم يصل لجميع الأطراف في توقيت واحد وهذا لم يحدث، واتحاد الكرة أكد أنه لم يتلق أي خطابات من الفيفا".

وأضاف: "حال وصول خطاب رسمي من الفيفا خلال الساعات المقبلة سيتم دراسة الموقف وتقديم طعن ضد الحكم الذي حصل عليه اللاعب، وجود قرار بحرمان الزمالك من القيد ليس أمرا سهلا ويحتاج لبضع مراحل لتنفيذه".

يُذكر أن محامي حمدي النقاز أعلن أنه حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد نادي الزمالك ينص على حصول اللاعب على مليون و200 ألف دولار.

ونشر أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز، الأدلة الرسمية التي تؤكد صحة تصريحاته بكسبه القضية التي أقامها ضد نادي الزمالك، عبر حسابه على تويتر.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الأفريقية.