الأهلي المصري يعلن تخفيض عقود لاعبيه.. وعبدالحفيظ يوضح حقيقة تجميد أحمد فتحي وينتقد تقليص الأجانب‎ (فيديو)

أعلن النادي الأهلي المصري تخفيض عقود لاعبيه في المرحلة المقبلة بسبب أزمة توقف النشاط الكروي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إيقاف جميع مسابقاته حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين، موضحا أنه تحدث مع النجوم الكبار للتفاوض مع زملائهم بخصوص تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادي.

وتابع: "الأزمة الجارية عالمية ويجب على الجميع الالتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة، والأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده".

وأوضح: "نضع التصور من أجل التفكير في الفترة المقبلة، لأن الوضع الحالي لو استمر ستتعرض الأندية للإفلاس وليس الأهلي فقط".

وأبدى عبد الحفيظ، غضبه الشديد من أنباء رفضه تخفيض راتبه، قائلا: "من العيب الحديث في هذه الأمور والهدف منه أغراض شخصية.. على مدار تاريخ الأهلي لم يحدث أن اعترض مدير الكرة في القلعة الحمراء على تخفيض راتبه مع النادي".

وواصل: "لا يوجد شخص يكون ندا بند مع النادي، سواء جهاز فني أو لاعب أو مدير كرة، هذا ما أتفهمه، وهذا سر نجاح الأهلي على مدار تاريخه".

وأضاف: "من لا يساند الأهلي في هذه الظروف لا يستحق البقاء بين جدرانه ويجب على جميع من يعمل في الأهلي أن يساند النادي في الظروف الحالية، خاصة وأن القلعة الحمراء لا تتأخر عن مساندة أي شخص يعمل داخلها".

وانتقد مدير الكرة القرار المنتظر بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 لاعبين إلى 4 في الموسم المقبل، قائلا: "كيف يتم تخفيض اللاعبين الأجانب ونحن متعاقدون مع عدد معين وملتزمون بدفع رواتبهم".

وأردف: "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على منح اللاعبين الاجانب جميع مستحقاتهم المالية وسنكون مضطرين لذلك وهذا سيكون إهدار مال عام وسنخسر 4 ملايين دولار نتيجة هذا القرار".

وأشار إلى أن الأهلي بدأ إعداد صفقاته للموسم الجديد جنبا إلى جنب مسألة الالتزام في التدريبات المنزلية التي يرسلها المدير الفني السويسري رينيه فايلر عبر "واتسآب" للاعبي الفريق.

وعن مصير أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور من المشاركة في تدريبات النادي الأهلي بعد عدم تجديد عقودهم مع النادي ونهاية مشوارهم بانتهاء الموسم، قال عبد الحفيظ: "الثلاثة لاعبون كبار وهم أعطوا جهدا كبيرا للفريق، ونحترم الجميع وسيشاركون في التدريبات بشكل طبيعي".

وأوضح أن فايلر حسم احتياجات الموسم المقبل ولكن لم يبدأ الأهلي في خطوات التعاقد مع أي لاعب بعد، رافضا الحديث عن ملف رحيل فتحي إلى بيراميدز وتمنى له التوفيق.

وأكد أن فتحي سيظهر تأثير رحيله في الموسم الجديد، موضحا أن اللاعب لن يتم تجميده في المرحلة المقبلة قبل نهاية عقده.



وأوضح مدير الكرة أن مروان محسن عقده يستمر لنهاية الموسم المقبل، كما أن عمرو السولية ينتهي عقده في صيف 2022 وسيتم دراسة ملف التجديد لهما في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين المعارين، مؤكدا أن فايلر يتابع جميع اللاعبين ومنذ بداية الموسم كما أنه درس ملف جميع اللاعبين.

وأضاف: "محمد شريف لاعب كبير وأتمنى عودته ولكن لم نحسمها حتى الآن وسيتم تحديد بيعه أوعودته من خلال تحديد الاحتياجات في الموسم الجديد".

وأكد أنه عقد جلسة مع مؤمن زكريا، مهاجم الفريق، من أجل الاتفاق على بعض الأمور بشأن علاجه لمعرفة رغباته وطلباته وسنقوم بتوفير جميعها.

وعن مصير صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، أبرز: "صالح لا يمكن تحديد مصيره في الوقت الجاري بشأن رحيله من عدمه، فايلر قال إنه لا يحتاج لخدماته في يناير ولكن في تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن".