موجز أخبار الأهلي والزمالك: غرامة حمدي النقاز أزمة جديدة في القلعة البيضاء.. والأحمر يرفض رحيل كهربا

تصدر اسم اللاعب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك الأسبق، المشهد في الأوساط الكروية المصرية بعد أنباء صدور حكم لصالحه من جانب لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أهم وآخر تطورات أخبار الكرة المصرية وتحديدا الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء.

غرامة النقاز أزمة جديدة في الزمالك

أصبحت أزمة حمدي النقاز، حديث الساعة في نادي الزمالك بعدما أعلن المحامي أنيس بن ميم وكيل اللاعب التونسي عن صدور حكم من لجنة فض المنازعات بالفيفا لصالح اللاعب ضد الزمالك بأحقيته في فسخ عقده لعدم تقاضيه راتبه لأكثر من شهرين بجانب تغريم الزمالك 1.25 مليون دولار وحرمانه من القيد 3 فترات متتالية.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا على لسان شريف إسلام، مدير التسويق، أكد خلاله أنه لم يصل أي إخطار رسمي بشأن عقوبة النقاز مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة.

كما أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه تواصل مع محامي النادي وأكد عدم صدور أي قرار من الفيفا بشأن القضية.

وأعرب النقاز في منشور له عبر حسابه بموقع إنستغرام عن سعادته بالحكم الذي صدر لصالحه، مؤكدا أن هذا القرار أنصفه بعدما تعرض له في الفترة الأخيرة.

الأهلي يرفض رحيل كهربا

رفض مسؤولو النادي الأهلي فكرة رحيل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الموسم المقبل بعدما ترددت أنباء حول تلقي اللاعب عدة عروض شفوية، ولكن الأهلي أغلق باب رحيل اللاعب خاصة مع إمكانية رحيل رمضان صبحي وعدم تجديد إعارته من فريقه هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

على صعيد متصل، نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي لـ"إرم نيوز"، ما تردد بشأن رفضه تخفيض راتبه مع الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية مؤكدا أن الجميع يعلم أخلاقياته ومواقفه ولا يريد التعليق على مثل هذه الأنباء مجهولة المصدر.

اتحاد الكرة ينهي أزمة جريشة ونور الدين

أنهى اتحاد الكرة أزمة الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين الحكمين الدوليين بعد جلسة عقدها معهما وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أعلن خلاله خضوع جهاد جريشة للتحقيق كما أعلن الصلح مع إبراهيم نور الدين بعد جلسة عقدها معه وجيه أحمد بجانب العطار.

سموحة يفتح المزاد على حسام حسن

فتح نادي سموحة السكندري المزاد على حسام حسن مهاجم الفريق بشأن مستقبله في الموسم الجديد.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تلقي لاعبه عرضين من الأهلي والزمالك بشكل شفوي كما أن سموحة يرفض دخول اللاعب في صفقة تبادلية في الموسم الجديد، كما أشار عامر في تصريحات صحفية إلى أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى سعر.

على صعيد متصل، أعلن نادي الجونة في بيان رسمي تخفيض رواتب الجهاز الفني والطبي والإداري بجانب مدير النادي خلال الشهور الحالية تقديرا لظروف النشاط الكروي في المرحلة الحالية.. وأكد الجونة أنه سيتم تخفيض رواتب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدرو بارني بسبب ظروف توقف النشاط حاليا.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على المقاولون العرب، في تصريحات إذاعية أن ناديه يوافق على فكرة تخفيض اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الفريق لم يتلق أي عروض رسمية بخصوص لاعبه طاهر محمد طاهر سواء من الأهلي أو الزمالك.