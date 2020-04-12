موجز أخبار الأهلي والزمالك: بيراميدز يصدم القلعة الحمراء.. والأبيض يعرض صفقة تبادلية على وادي دجلة

يبدو أن العلاقة بين ناديي الأهلي وبيراميدز خلال الفترة المقبلة، قد تشهد شدًا وجذبًا، خاصة بعد صفقة انتقال أحمد فتحي نجم الفريق الأحمر إلى بيراميدز في الموسم الجديد مع نهاية عقده مع الأهلي بعدما قدم بيراميدز عرضًا ماليًا ضخمًا للاعب.

وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الأحد، 12 أبريل 2020:

بيراميدز يصدم الأهلي في صفقة رجب بكار

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية قد تضطره لغلق ملف التفاوض مع رجب بكار ظهير أيمن الفريق لتدعيم صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وأغلق بيراميدز الباب أمام رحيل رجب بكار في الموسم الجديد، كما أن إدارة بيراميدز أكدت أن مسألة التفريط في بكار ستكون مرهونة بالحصول على مقابل مالي ضخم يتناسب مع قدرات اللاعب، خاصة أنه مرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى صيف 2022.

ورفض الأهلي فكرة الدخول في صفقات تبادلية مع بيراميدز خاصة أن الفريق يطلب الحصول على نجوم لهم ثقلهم داخل القلعة الحمراء، وهو الأمر الذي يرفضه هؤلاء اللاعبون، وحدث نفس الأمر في رغبة بيراميدز بضم أحمد حمدي نجم الأهلي في بداية الموسم وتفضيله الرحيل للجونة.

في المقابل، رحب مسؤولو الأهلي بفكرة إقامة مباراة افتراضية أمام الزمالك لدعم القطاع الصحي لمحاربة فيروس كورونا المستجد بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

في الوقت ذاته، أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية أنه يطمئن بشكل مستمر على حالة اللاعبين المصابين في الفريق، مشيرًا إلى أن كل المصابين يؤدون برنامجهم بشكل منتظم، وكذلك بقية اللاعبين يؤدون البرامج التدريبية الخاصة بهم بشكل منتظم وفقًا لما حدده الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

وأوضح أن الأيام الجارية تشهد اجتماعات تنسيقية بين إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يدرس كافة الأمور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري وذلك على ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة.

وأضاف:"لم تتطرق الاجتماعات سواء مع فايلر او إدارة الكرة لما يتعلق بالموسم الجديد باعتبار الموسم الحالي لم ينته بعد، والجهاز الفني وضع كافة الاحتمالات أمامه للعمل عليها وفقًا لما سيتحدد لبقية الموسم الجاري محليًا وأفريقيًا".

وأكد أنه لا توجد نية حتى الآن للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية موضحًا أن الحفاظ على سلامة الجميع واللاعبين والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة أهم من أي شيء مع ضرورة نشر الوعي الصحي واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي.

الزمالك يعرض صفقة تبادلية على وادي دجلة

عرض نادي الزمالك صفقة تبادلية على وادي دجلة للفوز بخدمات الثنائي محمد هلال، ومحمد عبدالعاطي، في الموسم الجديد.

وأبدى مسؤولو الزمالك رغبته بضم لاعبي وادي دجلة، خاصة أن المدرب اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني السابق لدجلة كان عقبة أمام رحيلهما، وقدم مسؤولو الزمالك عرضًا مبدئيًا من أجل ضم لاعبي وادي دجلة على أن ينضم إمام عاشور، ومحمد عنتر، وربما محمد حسن، للفريق الدجلاوي.

الإسماعيلي ينفي مفاوضات الأهلي مع عبدالرحمن مجدي

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أنه لا صحة لما تردد حول وصول عرض رسمي لضم عبدالرحمن مجدي نجم الدراويش من جانب الأهلي.

وقال المنياوي لشبكة "إرم نيوز" إن الإسماعيلي لم يصله أي عرض رسمي لبيع مجدي سواء من الأهلي والزمالك أو أي فريق آخر.

الاتحاد يتحرك لتأمين بقاء سيسيه

بدأ مسؤولو الاتحاد السكندري لتأمين بقاء الإيفواري رزاق سيسيه نجم الفريق المعار من الزمالك.

وأجرى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري اتصالات بمرتضى منصور رئيس الزمالك لمعرفة إمكانية تجديد إعارة سيسيه في الموسم المقبل