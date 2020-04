سوشيال ميديا الرياضة: ديبالا يعلن عن تعافيه من كورونا.. ورونالدو يحتفل بالعيد مع أسرته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يحتفل بالعيد مع أسرته

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة أسرته احتفالا بعيد الفصح، وعلق اللاعب قائلا: نتمنى عيد فصح سعيدًا للجميع

ديبالا يعلن عن تعافيه من فيروس كورونا

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" وهو يؤدي بعض التدريبات الرياضية عقب تعافيه من فيرس كورونا، وعلق اللاعب قائلا: عيد فصح سعيد للجميع

كاباييرو يطالب ابنته بالسفر حول العالم

نشر ويلي كاباييرو حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة ابنته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق الحارس قائلا: ابنتي عيد ميلاد سعيد، الثامن عشر، يمكنك الآن الذهاب بمفردك حول العالم لخلق مغامراتك الخاصة، ونشر فرحك لمن حولك هنا سنكون دائما متعانقين، كوني سعيدة، استمتعي ارتكبي الأخطاء وحاولي دائما مرة أخرى، أنا أحبك

ويليان يوجه رسالة للموتى

نشر ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" من داخل المقابر، وعلق اللاعب قائلا: لماذا يطلب الموتى بين الأحياء؟ ليس هنا أحياء

برناردو سيلفا يستعرض قدراته في الطهو

نشر برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجلييزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من داخل المطبخ واستعرض اللاعب قدراته في الطهو، حيث علق قائلا: ماجستير فطيرة في العمل

كاسبر شمايكل ينعى وفاة أسطورة تشيلسي

نشر كاسبر شمايكل حارس مرمى نادي ليستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة اسطورة حراسة المرمى في تشيلسي السابق بيتر بونيتي الذي وافته المنية اليوم، وعلق شمايكل قائلا : حزين لسماع رحيل بيتر بونيتي، أول مدرب حارس مرمى لي كمحترف، التمزق

تياغو الكانتارا يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته

نشر تياغو الكانتارا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة زوجته من حفل عيد ميلاده، وعلق اللاعب قائلا: لا توجد طريقة أفضل لعيد ميلاد، شكرا لكم جميعا على رسائلكم ونأمل أن تستمتعوا بكل لحظة

فيتولو يتمسك بالقتال

نشر فيتولو لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر"، وعلق اللاعب قائلا: دعونا لا نتوقف عن التدريب، دعونا لا نتوقف عن القتال، دعونا لا نتوقف عن الإيمان

بن تشيلويل يطرح ألعاب الذكاء على الجماهير

نشر بن تشيلويل لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لأحد العاب الذكاء، وعلق اللاعب قائلا: هذا يؤذي دماغي الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟

وليد سليمان يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده

نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة زميله مؤمن زكريا احتفالا بعيد ميلاده، وعلق اللاعب قائلا: كل سنة وأنت طيب وبخير يا مؤمن وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول يا حبيبي