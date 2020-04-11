شاهد.. نادي بيراميدز يعلن رسميا ضم أحمد فتحي

أعلن نادي بيراميدز رسميا ضم أحمد فتحي، لاعب الأهلي المصري، دون أن يعلن تفاصيل جديدة بشأن مدة وقيمة التعاقد.

ونشر بيراميدز فيديو عبر صفحته الرسمية على تويتر، يظهر فيها ورقة كوتشينة كتب عليها ”الجوكر“، قبل أن يظهر وجه أحمد فتحي، وعلق الحساب: ”حدث بالفعل“.

وكان أحمد فتحي قد رفض تجديد عقده مع الأهلي مقابل 22 مليون جنيه لمدة موسمين.

وقدم بيراميدز عرضا لفتحي لضمه مقابل راتب سنوي يبلغ 16 مليون جنيه على أن يوقع لمدة 3 مواسم.

وتوج فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربة كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الأفريقي.

من جانبه، قال هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، في تصريحات تلفزيونية: ”أنهينا إجراءات ضم أحمد فتحي منذ أسبوع، واللغط الذي أثير والقيل والقال لا يتناسب أبدًا مع قيمة فتحي، ولذلك تم الإعلان الرسمي اليوم“.

وأضاف: ”ندرس للموسم المقبل من الآن، ونضع الخطط من أجل المنافسة على جميع البطولات“.

وتابع: ”كل ما قيل عن أحمد فتحي في الفترة الماضية لم يحدث، سواء أن المدرب لا يريده بسبب السن، أو كون نادي بيراميدز تراجع عن قرار ضمه“.

وواصل: ”الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها وكذلك في منتخب مصر“.

واختتم: ”أتمنى أن تصبح الأمور في مصر أهدأ من ذلك وكفانا حربًا، نريد علاقات طيبة بين جميع الأندية“.