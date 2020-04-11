موجز أخبار الأهلي والزمالك: تجديد فايلر.. وحقيقة انتقال يوسف بلايلي للقلعة الحمراء.. وأزمة عقد مدافع الأبيض

ما زالت ملفات التجديد والصفقات الجديدة تمثل الشغل الشاغل لأندية القمة في الكرة المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك في فترة التوقف الحالية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم أخبار الكرة المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك يوم السبت.

آخر تطورات تجديد فايلر للأهلي

اقترب النادي الأهلي من حسم ملف تجديد عقد مديره الفني السويسري رينيه فايلر بعد مفاوضات مكثفة يقودها محمود الخطيب رئيس النادي، بنفسه من أجل ضمان بقاء فايلر.

وحسم الأهلي كافة الرتوش المتعلقة ببقاء فايلر وتمديد عقده مع الفريق لضمان الاستقرار الفني خاصة في ظل ترحيب المدرب السويسري بالبقاء مع الأهلي.

ويحاول مسؤولو الأهلي حسم هذا الملف قبل نهاية شهر أبريل الجاري كما طلب فايلر السفر إلى بلاده حال عدم عودة الدوري مع بداية الشهر المقبل.

تفاصيل أزمة عقد محمود علاء

تصدر اسم محمود علاء، مدافع الزمالك، الأحداث في القلعة البيضاء بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس النادي تجديد عقد اللاعب حتى عام 2024 لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأكد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، في تصريحات تلفزيونية، أن محمود علاء لم يجدد عقده بشكل رسمي ولم يحصل على المقابل المالي الذي وعده مسؤولو الزمالك به.

ونفى مرتضى منصور وجود أي أزمة في تجديد عقد محمود علاء، مؤكدا لقناة ناديه أن الزمالك جدد عقد اللاعب، ولا توجد أي أزمة في هذا الملف رغم كل ادعاءات شوبير على حد وصفه.

حقيقة رحيل يوسف بلايلي للأهلي

ترددت أنباء بشأن تقدم الأهلي المصري بعرض رسمي للنادي الأهلي السعودي لضم يوسف بلايلي، نجم منتخب الجزائر، في الموسم المقبل.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، إن ناديه لم يقدم عروضا رسمية من أجل ضم يوسف بلايلي، موضحا أن اللاعب الجزائري إضافة لأي مكان ولكن الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي.

على صعيد آخر، رشح اتحاد الكرة اللاعب أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي من أجل المشاركة في بطولة ودية لاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الألعاب الإلكترونية في الفترة المقبلة.

بيراميدز يرحب بتأجيل الكونفدرالية

رحب نادي بيراميدز في بيان رسمي بقرار تأجيل بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن قرار التأجيل كان متوقعا من جانب الكاف، خاصة أن جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالي القرار لم يكن مفاجأة على الإطلاق، والتأجيل قرار صائب لمصلحة الجميع.

وشدد سعيد على أنه يتمنى عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت ممكن وأن ينتهي فيروس كورونا تماما وينجح العالم في السيطرة على هذا الوباء القاتل، مشيرا إلى أن الرياضة وكرة القدم تحديدا، مهمة لجميع الشعوب وعودتها تعني عودة الحياة مرة أخرى.

وأكد سعيد عزم فريقه على المنافسة على لقب الكونفدرالية عند استئناف البطولة وتحديد مواعيدها بعد انتهاء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الفريق لديه هدف واضح ومحدد وهو التتويج بلقب الكونفدرالية وتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب في المشاركة التاريخية الأولى له بالبطولة.

تفاصيل جديدة في إصابة قائد الإسماعيلي

شهدت أزمة إصابة باهر المحمدي، قائد ومدافع فريق الإسماعيلي، تفاصيل جديدة بعد تعرضه لإصابة في ركبته خلال مباراة الجونة قبل توقف الدوري المصري.

ونفى باهر ما تردد حول إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مؤكدا أنه يعاني من قطع في الرباط الداخلي للركبة.