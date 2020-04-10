موجز أخبار الأهلي والزمالك: نجم إنبي يقترب من الأحمر.. والأبيض يفتح خزائنه لضم مهاجم المصري

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي رسم خريطة صفقات ”القلعة الحمراء“ في الموسم الجديد، وتحديد بعض احتياجاته الخاصة بقائمة الفريق، بينما ما زال نادي الزمالك يكافح من أجل حسم صفقة عمر جابر نجمه السابق ولاعب فريق بيراميدز.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الكرة المصرية، وتحديدًا أخبار ناديي الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة 10 أبريل 2020:

نجم إنبي على أعتاب الأهلي

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي ونادي إنبي بعد أن دخل اللاعب بقوة دائرة اهتمامات القلعة الحمراء.

وفتح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي اتصالات مكثفة من أجل التعاقد مع أسامة جلال بعد الحصول على موافقة اللاعب على ارتداء القميص الأحمر، والاتفاق على بعض الرتوش الخاصة بعقده.

ووقع جلال على استمارة رغبته بالرحيل إلى النادي الأهلي ليغلق الباب أمام أي مفاوضات من جانب ناديي الزمالك، وبيراميدز، ويتبقى الاتفاق مع إدارة إنبي حول التعاقد مع اللاعب الذي تألق ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

على صعيد متصل، رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة السفر إلى بلاده مجددًا في المرحلة المقبلة رغم توقف النشاط الكروي متمسكًا بالبقاء في مصر تحسبًا لعودة النشاط خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يفتح خزائنه لضم محمود وادي

فتح مسؤولو نادي الزمالك خزائن النادي لضم محمود وادي مهاجم فريق المصري البورسعيدي لتدعيم الخط الأمامي في الموسم المقبل.

ونال وادي إعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من أجل التعاقد معه في المرحلة المقبلة، خاصة أن وادي حصل على الجنسية المصرية وسيتم قيده بالفريق كلاعب محلي.

واستطلع مسؤولو الزمالك رأي إدارة المصري البورسعيدي لمعرفة مطالبهم المالية من أجل إطلاق سراح محمود وادي في الموسم المقبل خاصة أن الفريق الأبيض يبحث عن ضم مهاجم سوبر لتدعيم صفوفه تحسبًا لرحيل مصطفى محمد نجم الفريق بعد تلقيه عروضًا أوروبية لمغادرة القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأمل إدارة الزمالك الحصول على مقابل مالي مناسب مقابل خدمات محمود وادي في الموسم المقبل.

بيراميدز يحدد مطالبه لإطلاق سراح عمر جابر

حدد نادي بيراميدز مطالبه لإطلاق سراح نجمه عمر جابر بعد تلقيه عرضًا من نادي الزمالك بمفاوضات جادة من أجل عودته للفريق األأبيض في الموسم المقبل.

واشترط فريق بيراميدز الحصول على مقابل مالي لا يقل عن 30 مليون جنيه بجانب التعاقد مع أحد اللاعبين أحمد أبو الفتوح المعار إلى سموحة السكندري أو مصطفى فتحي أو محمد عبد الغني.

ويسعى مسؤولو الزمالك إلى إقناع بيراميدز بتخفيض مطالبه خلال الفترة المقبلة لإعادة عمر جابر للفريق الأبيض من جديد في الموسم المقبل.

حازم إمام يؤجل العروض انتظارًا للزمالك

أرجأ حازم إمام قائد فريق الزمالك النظر في العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة انتظارًا لمسألة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع الفريق الأبيض.

وتلقى حازم اتصالات من بعض الأندية للتعاقد معه خاصة أنه سيكون صفقة مجانية، وعلى رأسها نادي إنبي في ظل رغبة حلمي طولان مدرب الفريق البترولي ضم اللاعب، إلى جانب الاتحاد السكندري، وسموحة حيث تم التحدث بصورة مبدئية من أجل التعاقد مع اللاعب.

اتحاد الكرة يدرس تأجيل حسم مصير الأجانب

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة تأجيل حسم مصير اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل بعد أنباء تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين بدلًا من 5 لاعبين بعد إلغاء بند اعتبار اللاعب من دول شمال أفريقيا وسوريا وفلسطين كمواطن مصري.

ويفكر مسؤولو الجبلاية ترك هذا البند للمجلس المنتخب، خاصة في ظل غموض مصير الدوري واحتمالية استكماله حتى شهر أغسطس المقبل.