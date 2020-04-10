مرتضى منصور يضع شرطا لشراء أحمد فتحي وحسام عاشور من النادي الأهلي المصري

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري: إن التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي المصري، أحمد فتحي وحسام عاشور، يرجع إلى المدير الفني باتريس كارتيرون، موضحا أنه إذا ما كانت رغبة المدرب الفرنسي هي التعاقد مع الثنائي فسوف نلبي كافة طلباته.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات متلفزة: ”أحمد فتحي وحسام عاشور لاعبان كبيران وفتحي تحديدا تعرض للإهانة ولا أعلم لماذا يتعامل معه النادي الأهلي بهذه الطريقة؟، ولكن التعاقد معهما ليس قرار مجلس الإدارة، ولكن هو قرار المدير الفني باتريس كارتيرون فقط، وإذا ما طلب التعاقد مع فتحي وعاشور فسننفذ له كافة طلباته على الفور“.

وأردف قائلا: ”نحن لا ننتهز الفرصة ولا نخطف لاعبين من أنديتهم، ولكن الزمالك يمتلك الأموال التي تمكنه من فعل ما يريد، وما يتردد عن مرور النادي بأزمة مالية تحول دون إبرام تعاقدات جديدة ليس صحيحًا على الإطلاق“.

ونفى مرتضى منصور ما تردد عن عرض المغربي حميد أحداد للبيع فقال إن هناك بندا في عقد أحداد مع الرجاء يتيح للنادي المغربي أحقية الشراء، متسائلا: ”كيف لي عرضه للبيع قبل نهاية إعارته“.

تصريحات مانويل جوزيه

توّجه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، بالشكر لكل من حرص على تهنئته بعيد ميلاده وخاصة جماهير النادي الأهلي، موضحا أنه لا يتابع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بشكل منتظم.

وقال ”جوزيه إنه لا يعلم الكثير عن رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، مضيفا: ”لا أعلم الكثير عن فايلر؛ لأنني غير متابع بانتظام للأهلي في الفترة الأخيرة“.

وتابع قائلا: ”عندما توليت تدريب القلعة الحمراء في المرة الأولى قالوا لي نريدك أن تكون مثل هيديكوتي ونجحت أن أكون أفضل منه، والآن أي مدرب يتولى تدريب الأهلي يطالبونه بأن يكون مثلي وهذا أمر يسعدني، ولكن من الصعب أن يكون فايلر جوزيه جديدا“.

وعن المباراة الأفضل له مع الأهلي قال جوزيه: ”لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر العام 2007 والذي انتهى بفوز فريقي بنتيجة 4/3 لقد قدم الفريقان لقاء قويا جدا وقلت لهنري ميشيل مدرب الزمالك وقتها عليك أن تفتخر بمستوى وروح لاعبي فريقك“.

وعلق البرتغالي مانويل جوزيه، على قرار أحمد فتحي وشريف إكرامي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، وعرض النادي لحسام عاشور قائد الفريق بالاعتزال وإقامة مهرجان له ومنحه منصبا في النادي، قائلا: ”قرار شريف إكرامي بالرحيل صحيح ومن حقه الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ42 مثل عصام الحضري“.

وبيّن المدير الفني السابق للنادي الأهلي: ”الأفضل لشريف إكرامي الانتقال لناد آخر غير الأهلي يمنحه هذه الفرصة، خاصة أن الحارس يستطيع الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة“.

وأردف قائلا: ”حسام عاشور قضى حياته الكروية كلها في النادي الأهلي، وأرى أن يختتم حياته في النادي ويوافق على الاعتزال في نهاية الموسم الحالي وإقامة مهرجان له على ستاد القاهرة“.

واستطرد مانويل جوزيه: ”قرار أحمد فتحي بالرحيل عن القلعة الحمراء سيئ؛ لأنه لاعب مهم جدا للفريق ومن أفضل من تعاملت معه في الملاعب، لكن أعلم أنه تلقى عرضا ماليا كبيرا من بيراميدز وفي النهاية هو من يمتلك القرار، وإن كنت أفضل استمراره في الأهلي“.

وعن عصام الحضري قال جوزيه: ”الحضري حارس جيد وكان من الممكن أن يكون في مكانة أفضل لو امتلك عقلية مميزة، كان لديه عين على الملعب وعين على الأموال، للأسف هو مثل الرياح يتخذ قرارا ثم يغيره في اليوم التالي“.