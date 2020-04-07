مرتضى منصور: نادي الزمالك سيعتبر الدوري المصري ملغى في هذه الحالة

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، موقف ناديه من قضية استمرار أو إلغاء بطولة الدوري العام المصري موسم 2019/2020، في ظل تجميد النشاط الرياضي في مصر حاليا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”أطلب من اتحاد الكرة تحديد المصير النهائي لبطولة الدوري العام، وفي حالة عدم تحديد موعد لعودة البطولة حتى يوم 14 أبريل الجاري، سأبلغ لاعبي الزمالك بإلغاء الدوري هذا الموسم“.

وأضاف: ”الزمالك لن يوافق على مد فترة توقف الدوري بعد 14 أبريل الجاري، لأن النادي ليس لديه الإمكانيات المالية لتحمل الخسائر التي ستترتب على هذا القرار، من أين سيحصل النادي على أموال في ظل تجميد النشاط وعدم وجود أموال من البث التلفزيوني؟“.

وتابع: ”في حالة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، يجب إلغاء كل العقوبات الموقعة على الأندية، لا يجوز أن نلغي الخير ونترك الشر، طالما لا يوجد بطل للبطولة أيضا لا توجد عقوبات، من حق الأندية أيضا تخفيض قيمة عقود اللاعبين في ظل تجميد النشاط“.

وعن اتهامه بإهانة رموز الزمالك قال مرتضى: ”جميع المباني الاجتماعية في النادي بأسماء الرموز، فكيف أقوم بإهانتهم؟ نصف إنجازات الزمالك الكروية كنت مساهما فيها عضو مجلس إدارة ونائب رئيس ورئيسا“.

من جانب آخر، كشف زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن السر وراء تكرار إصابة وليد سليمان لاعب وسط النادي الأهلي في الركبة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية: ”في عهد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، تعرض وليد سليمان لإصابة في الركبة ورفض الجهاز الفني المغامرة به خوفا من تفاقم الإصابة، وطلب منه العودة للأهلي وإجراء جراحة، وبعد معسكر المنتخب فؤجنا بمشاركة سليمان في لقاءي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012“.

وواصل: ”تم التواصل مع طبيب الأهلي الذي أكد أن حسام البدري طلب حقن اللاعب بكورتيزون ليشارك في النهائي، ما تسبب في إصابته بقرحة في الركبة، وهو الأمر الذي أغضب برادلي بشدة، خاصة أنه كان يرى أن سليمان هو خليفة محمد أبو تريكة. لقد تسبب البدري في ضياع 70% من مستوى اللاعب“.

وعن عصام الحضري قال عبد الفتاح: ”كان يقوم بأمور غير أخلاقية ويتسم بالأنانية، أعلن اعتزاله دوليا في إحدى المباريات الودية لمنتخب مصر، بسبب مشاركة شريف إكرامي على حسابه، وسانده أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في ذلك الوقت“.

وبسؤاله عن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، قال: ”نصحت اللاعب بالصبر وعدم الانتقال لصفوف الزمالك، لكنه خذلني، كان من الممكن أن يكون حاليا في برشلونة أو ريال مدريد“.