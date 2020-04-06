هاني أبوريدة يوضح موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري

قال هاني أبوريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يزال متمسكا بضرورة وجود وجوه جديدة في المجلس المقبل مع بعض عناصر الخبرة.

وأوضح ”أبوريدة“ عبر تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن كل ما يتردد عن وجود بند يمنع الإعلاميين من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبل غير صحيح، مبينا أنه لا توجد لائحة في اتحاد الكرة تنص على ذلك، متمنيا مشاركة الجميع دون حظر أي فرد من أجل إفراز عناصر تستطيع أن تنهض بالكرة المصرية.

ونفى رئيس الاتحاد المصري السابق مشاركته أو علمه بشأن إعداد لائحة اتحاد الكرة فقال: ”لم أشارك في لائحة اتحاد الكرة الجديدة نهائيا وللعلم دائما اللوائح تكون ليست كاملة ولذلك نقوم بتعديلها بشكل دوري في الاتحاد الدولي“.

وأشار إلى أن لوائح اتحاد الكرة قابلة للتغير في أي وقت، وأن اللائحة الجديدة سيتم النظر فيها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، على أن يبدي ملاحظات عليها.

وبشأن أسباب تقدمه هو ومجلسه بالاستقالة عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، قال أبوريدة: ”مستوى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا كان مخيبا للآمال وكان علينا كاتحاد كرة الرحيل أدبيا ولذلك قررنا تقديم استقالة جماعية“.

وأضاف أن الاستقالة أعقبها جلسة مع رئيس الاتحاد الدولي وأخرى مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوصل الجميع إلى حتمية تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليا.

وعن نيته خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، قال أبوريدة إن الحديث عن تواجده على مقعد رئاسة كاف ”سابق لأوانه“، مبينا أن مصر ما زالت تدعم وتساند أحمد أحمد، رئيس الكاف الحالي، لما قدمه للكرة الأفريقية خلال الفترة الماضية وكذلك كون مقر الاتحاد يتواجد على أرضه.

وتابع أن الحديث عن رئاسته للاتحاد الأفريقي شرف كبير له ولكن ذلك سابق لأوانه لأنه يوجد رئيس حالي للكاف ويجب احترامه وما زال متبقيا عام كامل على إجراء الانتخابات.

وعن انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة قال أبوريدة: ”أفكر في الترشح على المنصب ذاته خلال الانتخابات المقبلة“، مشددا على أن عدم تواجده في منصب رئيس اتحاد الكرة المصري سوف يصعب من مهمته في الاتحادين الأفريقي والدولي.