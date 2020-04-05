تفاصيل جلسة مؤمن زكريا مع مسؤولي النادي الأهلي المصري بعد أزمة مرضه

عقد مسؤولو النادي الأهلي المصري، جلسة مساء الأحد، مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، الذي تم رفع اسمه من القائمة بسبب ظروف مرضه وغيابه منذ عام تقريبا.

وكشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، تفاصيل اجتماع مؤمن زكريا، الذي تم عقده في حضور وكيل اللاعب أحمد يحيى، مع محمد مرجان المدير التنفيذي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط.

وكتب شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، قال فيها: ”تم الاتفاق على الرعاية الكاملة من النادي الأهلي لمؤمن طوال فترة علاجه، والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار“.

وأفاد مصدر مقرب من مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لـ“إرم نيوز“، بأنه تم توجيه اللوم إلى اللاعب على التلميح بتجاهل مجلس إدارة القلعة الحمراء له، وإثارة الجماهير عبر السوشيال ميديا، بتغريدات غامضة.

وأوضح المصدر أن زكريا عاتب أيضًا بعض المسؤولين في النادي على عدم التواصل معه باستمرار أو الاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن حزنه لم يقتصر على الأمور المادية بل من أجل دعمه معنويًا في اللحظات الصعبة التي يمر بها حاليًا.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض في الأعصاب، لم يكشف عن تفاصيله، وكان المستشار السعودي تركي آل الشيخ مالك نادي آلميريا والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، قد أبدى استعداده للتكفل بمصاريف علاج اللاعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم الإجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكرة بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط وتم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار. — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 5, 2020

ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، حقيقة تعثر مفاوضات الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر، إن فايلر يرحب بالبقاء في الأهلي، وهو ما أعلن عنه في تصريحات تلفزيونية منذ أيام، كما أن النادي أيضًا يريد بقاء المدرب في الموسم الجديد.

وأضاف، أن الأمر الذي عطل المفاوضات مؤخرًا، هو رغبة المدير الفني السويسري في استطلاع رأي أسرته أولًا بشأن مسألة تجديد عقده، قبل التوقيع على العقد الجديد.