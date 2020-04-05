موجز أخبار الأهلي والزمالك: اعتذار الحضري وثورة وليد سليمان وصراع ثلاثي على صفقة حجازي

رغم توقف النشاط الكروي في مصر إلا أن الأحداث لا تعرف الهدوء في الأوساط الكروية، وباتت الصراعات مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم وآخر أخبار الكرة المصرية، والأهلي، والزمالك:

اعتذار الحضري.. ودور طارق حامد

أسدل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق الستار على أزمة خلافه مع جماهير الزمالك بعد ظهوره التلفزيوني الذي أكد خلاله أنه يريد أن يمحو تجربة الزمالك من مشواره الكروي.

وظهر الحضري في مقطع فيديو مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك واعتذر لجماهير القلعة البيضاء عن تصريحاته، مؤكدًا أنه تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وأعلن نادي الزمالك عبر تصريحات صحفية لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قبوله اعتذار الحضري للجماهير عن هذه التصريحات.

وأكد مصدر مقرب من طارق حامد لشبكة ”إرم نيوز“ أن هذا الاعتذار جاء بعد مبادرة قام بها حامد الذي يرتبط بعلاقة قوية مع الحضري منذ أن لعبا سويًا في منتخب مصر في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر، موضحًا أن الحضري استطلع رأي حامد في الفكرة ووافق الأخير عليها.

ثورة وليد سليمان.. وأزمة عبدالغني

اشتعلت ثورة غضب وليد سليمان نجم الأهلي بعد التصريحات التي أدلى بها مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بخصوص وجود بند في عقد سليمان يشمل ضرورة عدم حصول أي لاعب يوقع عقدًا جديدًا على مبلغ أعلى منه.

ووجه وليد سليمان رسالة نارية عبر تويتر، قائلًا:“القافلة تسير و…“، كما أبدى سليمان غضبه للمقربين إليه من التصريحات التي أدلى بها عبدالغني، ومحاولة تشويه صورته أمام جماهير الأهلي.

وهدد مسؤولو الأهلي باتخاذ إجراءات ضد مجدي عبدالغني وعلى رأسها تقديم شكوى ضده لدى جمعية اللاعبين المحترفين العالمية، خاصة أنه أساء للاعب المفترض أنه تحت مظلة جمعيته.

صراع ثلاثي على صفقة حجازي

اشتعل الصراع على صفقة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومنتخب مصر، بعد دخول نادي بيراميدز في مفاوضات قوية للحصول على خدمات المدافع الدولي.

وتلقى حجازي عرضًا سعوديًا بجانب مفاوضات شفوية من جانب نادي الزمالك للحصول على خدماته في الموسم الجديد إلا أن اللاعب يعطي الأولوية دائمًا للبقاء في أوروبا.

ويسعى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إلى إقناع حجازي بالانضمام إلى بيراميدز في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق يسعى إلى تدعيم صفوفه بصفقات سوبر.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بونجاح

نفى مسؤولو النادي الأهلي ما تردد حول وجود مفاوضات للتعاقد مع الجزائري الدولي بغداد بونجاح نجم السد القطري.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إنه لا صحة لأي مفاوضات مع أي لاعب سواء مع بونجاح أو غيره، خاصة أن الرؤية غير واضحة بخصوص ملف استكمال الموسم الكروي من عدمه وهذا ليس في مصر فقط بل في العالم كله.

وأضاف:“لم نفتح بعد ملف الصفقات الجديدة التي سيتم تدعيم الصفوف بها في المرحلة المقبلة“.

المقاولون يغلق الباب أمام رحيل طاهر

أغلق نادي ”المقاولون العرب“ الباب أمام رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق في الدوري المصري.

وقال محمد عادل فتحي المشرف على الكرة في نادي المقاولون العرب لشبكة ”إرم نيوز“، إن طاهر لن يرحل إلا إلى الدوريات الأوروبية خاصة أنه تلقى عروضًا شفوية.

من جانبه، تنازل طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن نصف راتبه الشهري بسبب أزمة توقف بطولة الدوري هذا الموسم وعدم وجود أي ملامح واضحة لمسألة عودة النشاط الكروي.