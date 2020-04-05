بيراميدز يسعى لضم أحمد حجازي.. وإنبي ينفي مفاوضات الأهلي مع ثنائي الفريق

دخل نادي بيراميدز في منافسة مع نظيره الأهلي المصري، على ضم أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر الأول ووست بروميتش الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن مفاوضات بيراميدز مع اللاعب، عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، حيث كتب: ”مفاجأة، بيراميدز يفاوض أحمد حجازي“.

مفاجأه : بيراميدز يفاوض احمد حجازي — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 4, 2020

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد بدأ التفاوض مع نظيره في وست بروميتش، لضم حجازي، بناء على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول.

أحمد حجازي انضم إلى وست بروميتش قادما من الأهلي في صيف 2017، على سبيل الإعارة، قبل أن يتم بيعه نهائيا.

ومن جانب آخر، كشف أحمد شوبير عن قرارات من المنتظر أن تتخذها لجنة إدارة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، بخصوص المسابقات المحلية، في ظل إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وكتب شوبير في تغريدة أخرى: ”مصدر بارز داخل اتحاد الكرة أكد أنه لن تتم مناقشة أي شيء يخص المسابقات المحلية قبل 1 يونيو، وقريبا سيتم الإعلان عن إلغاء كل المسابقات السنية“.

مصدر بارز داخل اتحاد الكرة لن يتم مناقشة اي شئ يخص المسابقات المحليه قبل 1 يونيو وقريبا سيتم الاعلان عن الغاء كل المسابقات السنيه — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 4, 2020

مرتضى منصور

من جانبه، أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعمه لهاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة المصري، حال ترشحه في أغسطس المقبل.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، إن هاني أبو ريدة وقف بجانب الزمالك في العديد من الأزمات أثناء فترة توليه رئاسة الاتحاد المصري، منها حصول النادي على حقوقه المالية لدى ”كاف“.

وعن الأخبار التي أثيرت مؤخرا عن عدم توقيع محمود علاء، مدافع الفريق، على عقود التمديد، قال رئيس نادي الزمالك: ”محمود وقع على عقود التجديد للزمالك بالفعل، لا صحة لما يتردد عن أنه لم يوقع نهائيا، وليس من حق أي شخص أن يطلع على عقد اللاعب الجديد، ولكنني سأذيعه قريبا“.

ومن جانب آخر، كشف نادي إنبي حقيقة الأنباء التي ترددت عن تلقيه عرضا من الأهلي للتعاقد مع ثنائي الفريق علي فوزي وأسامة جلال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مقابل ضم صالح جمعة، لاعب القلعة الحمراء.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، في تصريحات تلفزيونية: ”الأهلي لم يتقدم بعرض من أجل ضم علي فوزي الظهير الأيمن للفريق، اللاعب نفسه نفى لي وجود مفاوضات من قبل مسئولي القلعة الحمراء معه وأكد أنه على استعداد لتجديد تعاقده مع النادي، كما أن الزمالك لم يقدم عرضا لضم اللاعب“.

وأَضاف عبد الناصر: ”علي فوزي تعاقد مع وكيل أعمال جديد، والأخير كان يرغب في إحداث فرقعة إعلامية بالحديث عن مفاوضات اللاعب مع الأهلي، لذا قررت عدم ظهور أي لاعب من الفريق في وسائل الإعلام“.

وعن أسامة جلال، مدافع الفريق، قال عبد الناصر محمد: ”تواصلت مع اللاعب وأكد عدم وجود أي عروض محلية له وأنه يفضل الاحتراف الخارجي“.

وعن ضم صالح جمعة، قال مدير الكرة في إنبي: ”مصير صالح سيحدده الجهاز الفني، في حالة الرغبة في ضمه سنقدم عرضا رسميا، هو أحد أبناء النادي وشرف لنا عودته مرة أخرى“.

وفي نفس الإطار، نفى نادي المقاولون العرب، وجود أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي في التوقيت الحالي لضم طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب: ”الأهلي لم يتقدم بعرض جديد لضم طاهر محمد طاهر، كانت هناك مفاوضات في الموسم الماضي لكن حاليا لا، اللاعب يفضل الاحتراف خارج مصر، وتواصلنا مع أكثر من وكيل أعمال أوروبي لتسويقه“.