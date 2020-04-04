موجز أخبار الأهلي والزمالك: خلاف بشأن مستقبل رمضان صبحي.. وعقبة جديدة تهدد عودة عمر جابر للقلعة البيضاء

أصبح الحديث داخل النادي الأهلي المصري بشأن مستقبل رمضان صبحي، نجم الفريق المعار لنهاية الموسم الحالي من جانب هيدرسفيلد الإنجليزي، بينما لن تكون مهمة الزمالك سهلة في طريق عودة لاعبه السابق عمر جابر نجم بيراميدز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الكرة المصرية والأهلي والزمالك اليوم السبت.

خلاف بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

يسود النادي الأهلي خلاف داخلي بشأن فكرة شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق نهائيا من ناديه الإنجليزي هيدرسفيلد.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه بوضوح وطلب بقاء رمضان صبحي مع الفريق وعدم رحيله في الموسم المقبل، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أن رمضان ليس له بديل في الفريق الأحمر ويتمنى بقاءه.

وأكد نادر شوقي، مدير أعمال اللاعب، أن سعر بيع رمضان صبحي نهائيا لن يقل عن 9 ملايين يورو وهو ما يجعله الصفقة الأغلى حال تعاقد الفريق معه وهو الأمر الذي يهدد فكرة اكتمال الصفقة في المرحلة المقبلة.

وطالبت أصوات في لجنة التخطيط بتمويل صفقة رمضان خاصة أنه عنصر أساسي في الفريق الأحمر بينما تبدو بعض الأصوات معارضة لإتمام الصفقة بهذا المبلغ والتعاقد مع لاعب بديل وعدم تجديد إعارة اللاعب مرة أخرى.

وذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي قاسم باشا أبدى رغبته في ضم صبحي بخلاف أحد الأندية الإيطالية في الموسم المقبل وهو ما يزيد غموض مستقبل اللاعب.

في المقابل حصل محمد الشناوي حارس المرمى على وعود بزيادة راتبه السنوي إلى 10 ملايين جنيه سنويا مع تمديد عقده إلى 2024، خاصة مع رغبة إدارة الأهلي في تمديد عقود بعض لاعبي الفريق الأحمر.

عقبة جديدة تهدد عودة عمر جابر للزمالك

نشبت أزمة جديدة في وجه طريق عودة عمر جابر نجم بيراميدز إلى فريق الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه لفكرة عودة جابر في الموسم المقبل رغم ترحيب اللاعب وتحمس أمير مرتضى المشرف على الكرة لضمه في الظهير الأيمن.

ويبدو الراتب المرتفع الذي يتقاضاه اللاعب مع بيراميدز ويصل إلى 16 مليون جنيه سنويا بمثابة عقبة قوية في وجه عودته للفريق الأبيض مجددا ولكن معارضة مرتضى أصبحت أزمة جديدة تهدد عودته في الموسم المقبل.

بيراميدز يستهدف أبو الفتوح

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات للتعاقد مع أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر المنتخب الأولمبي ونادي الزمالك في الموسم المقبل.

وأجرى مسؤولو بيراميدز اتصالات باللاعب لمعرفة رأيه في إمكانية الانضمام للفريق في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته إلى سموحة هذا الموسم.

ويرغب بيراميدز في التفاوض لضم أبو الفتوح خلال الموسم الجديد خاصة أن اللاعب نال إعجاب الجهاز الفني ومسؤولي النادي خلال المرحلة المقبلة.

الإسماعيلي يحذر باهر.. ويرفض رحيله

حذر مسؤولو النادي الإسماعيلي باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق، من الحديث في وسائل الإعلام، وفرض إبراهيم عثمان رئيس القلعة الصفراء قرارا بمنع لاعبي الفريق من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

وأصدر الإسماعيلي بيانا رسميا أعلن خلاله رفضه رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق في الموسم المقبل سواء باهر المحمدي أو أي لاعب غيره في المرحلة القادمة.

وبدأ نادي إنبي التفاوض مع فريق النجوم من أجل التعاقد نهائيا مع كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم خلال الموسم المقبل، خاصة مع تفاوض الأهلي والزمالك لضم علي فوزي ظهير أيمن إنبي.