النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم وجدي كشريدة (فيديو)

نفي نادي النجم الساحلي التونسي، وجود مفاوضات من إدارة ناديي الأهلي والزمالك المصريين، للتعاقد مع وجدي كشريدة، ظهير أيمن الفريق ومنتخب تونس خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال قيس بن عاشور، المتحدث الرسمي باسم النادي التونسي في تصريحات لبرنامج ”نامبر وان“ :“حتى الآن لا توجد مفاوضات من الأهلي والزمالك للتعاقد مع وجدي كشريدة، سواء كانت المفاوضات رسمية أو شفهية“.

وأضاف ”بن عاشور“ قائلا: ”النجم الساحلي لا يفكر حاليا في بيع كرشيدة، في ظل توقف النشاط الرياضي، وعقد اللاعب مع النادي يمتد لموسمين ونصف الموسم ولا توجد أي شروط جزائية“.

وكشف بن عاشور عن رغبة اللاعب في الاحتراف الأوروبي أولا قبل النظر إلى العروض العربية.

وتابع المتحدث الرسمي: ”العلاقات بين الأهلي والنجم الساحلي جيدة للغاية، والإدارة أعلنت التزامها بتسديد غرامة سليماني كوليبالي بعد أن تم التنسيق بين إدارة الناديين وتقسيط مبلغ العقوبة“.