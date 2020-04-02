رغبة ليفربول في جعل كلوب مثل ”فيرغسون في مانشستر يونايتد“ تواجه مشكلة

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن فريق ليفربول يرغب في الحفاظ على مدربه الألماني يورغن كلوب لفترة طويلة ويسعى لتمديد عقده لما بعد صيف 2024 موعد انتهاء عقده الحالي.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ليفربول ترغب في أن تكون مسيرة المدرب الألماني شبيهة بمسيرة الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد الغريم التقليدي حيث استمر لفترة قاربت 27 سنة من 1986 إلى 2013.

وفي حال استمرار يورغن كلوب حتى نهاية عقده الحالي في ليفربول سيكون قد قضى 9 مواسم في الفريق حيث تولى تدريب الفريق منذ تشرين الأول / أكتوبر 2015.

وتبقى المشكلة لدى إدارة ليفربول مع استمرار مدربه أن كلوب يعتبر أولوية لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم ليكون خليفة للمدرب الحالي خواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا الحالي.

كما أن يورغن كلوب عبر سابقا عن رغبته في تدريب المنتخب الألماني في المستقبل وأكد على حلمه في قيادة منتخب بلاده بعد مسيرة جيدة رفقة الأندية، ويعتبر الأمر بمثابة تطور طبيعي في مسيرته التدريبية.

ويبقى الحل أمام إدارة ليفربول هو تمديد عقد مدربه الألماني مبكرا رغم كون عقده الحالي ما زال فيه 4 مواسم كاملة وخلق نوعا من المنافسة مع عصر مدربين مكثوا في فرقهم لمدة طويلة مثل فيرغسون في مانشستر يونايتد وأرسين فينغر في آرسنال الذي ظل مدربا لمدة 22 سنة.

وتمكنت إدارة ليفربول من توجيه ضربة أولية لرغبة الاتحاد الألماني لكرة القدم بجعل يورغن كلوب بديلا لخواكيم لوف حين مددت عقده لغاية صيف 2024 علما أن عقد مدرب منتخب ألمانيا الحالي ينتهي صيف 2022 بعد نهائيات كأس العالم في قطر.

وأكد يورغن كلوب في تصريحات سابقة أن ليفربول سيكون الفريق الأخير الذي يدربه مفضلا الانتقال لتدريب منتخب بلاده حيث سيبلغ 57 سنة في 2024 وهو ما يضرب طموح فرق أخرى في التعاقد معه بعد نهاية مشواره مع فريقه الحالي.