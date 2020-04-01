حقيقة استغناء نادي الزمالك عن 5 لاعبين دفعة واحدة

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اتخاذ أي قرارات فيما يخص تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في نهاية الموسم.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانًا على الموقع الرسمي للنادي الأبيض قال فيه إن رئيس النادي لم يتسلم أي تقارير من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن أسماء اللاعبين الراحلين.

وأضاف: ”لم يتم عقد أي جلسة مع المدير الفني لمناقشة أي أمور تخص الفريق في ظل الانشغال في الفترة الحالية بالإجراءات الاحترازية في البلاد للوقاية من فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي بأكمله“.

واختتم: ”لا صحة لما نشر بشأن الاستغناء عن 5 لاعبين وإعارة إمام عاشور أو كاسونغو“.

وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت إلى رغبة الجهاز الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون في رحيل 5 لاعبين عن صفوف النادي في الصيف المقبل.