أحمد فتحي يصدر بيانا رسميا بشأن ”القرار الأصعب في حياته“ (صورة)

أصدر أحمد فتحي ظهير أيمن منتخب مصر والنادي الأهلي المصري، بيانا رسميا، علق من خلاله على إعلان رحيله عن القلعة الحمراء، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ونشر فتحي البيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وقال فيه: ”أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين إدارة النادي الأهلي العظيم، فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم، فلا يصح جملة وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب النادي الأهلي وإدارته التي لم تدخر جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة وغير صحيحة“.

وأضاف: ”بعد أكثر من 13 عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي حققنا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله، وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة، إسدال الستار والبحث عن تحد جديد في حياتي المهنية وتسليم الراية لجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح“.

وتابع: ”هذه سنة الحياه، اتخذت قرارا لأكون صادقا معكم، هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية كلاعب كرة قدم والتي استمرت أكثر من 30 عاما، لم أدخر جهدا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفع شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي“.

وواصل: ”قرار يرفضه القلب بشدة ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياة، کي تخرج مرفوع الرأس من الباب الكبير ونحن في أوج عطائنا كي لا نضع عبئا على النادي أو الجماهير“.

وأردف: ”كما قلت استخرت الله رافعا الحرج عن مجلس إدارة النادي الموقر لإعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد في مكان آخر“.

وأكمل أحمد فتحي بيانه قائلا: ”في هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتي هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي صنعت اسم ونجومية أحمد فتحي، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير والتي لا تزال أصداء صوتها في أذني، وهي التي طالما غمرتني بالحب والمساندة الدائمة في جميع الأوقات التي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات“.

واستطرد: ”أهيب بجمهور النادي الأهلي بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفة التي قد لا تتحری الحقيقة في نشر أي ملابسات خاصة بهذا الموضوع وعدم إعطاء الفرصة للمساس بحبي وتقديري لكم“.

واختتم: ”في النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للنادي الأهلي أن تتفهم هذا القرار النابع من کوني أريد تخليد الصورة التي رآني بها جمهور النادي الأهلي خلال فترة تواجدي، وأني لا أريد المساس بهذه الصورة التي لن تفارق ذهتی، وحفظ الألقاب التي تطلق علي من قبل جمهور النادي العظيم والمشاعر المتبادلة بيني وبين الجمهور بعد الاعتزال، الذي قد يكون قرييا وأحب أن أتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فترة تواجدي في النادي الأهلي، ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ولكن سأظل دوما مشجعا ومحبًا وفخورا کوني واحدا من أبنائه وجمهوره العظيم“.

يذكر أن نادي بيراميدز يخطط للتعاقد مع فتحي خلال الموسم الجديد، بعد تقديم عرض يفوق ما قدمه الأهلي للاعب.