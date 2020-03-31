ناديان يطالبان بإلغاء الدوري المصري

طالب بعض الأندية المصرية اليوم الثلاثاء بإلغاء الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا وضيق الوقت لاستكماله.

وأعلن الاتحاد المصري للعبة الأسبوع الماضي تمديد فترة وقف نشاط اللعبة لمدة 15 يوما إضافية بعد الموعد السابق الذي انتهى أمس الاثنين بسبب انتشار الفيروس.

وجاء التمديد بعد قرار الحكومة المصرية فرض حظر تجول جزئي في البلاد بدءا من يوم الأربعاء الماضي ولمدة أسبوعين.

وكان الاتحاد المصري قرر تعليق كافة المسابقات يوم الـ15 من الشهر الجاري لمدة 15 يوما لاحتواء تفشي الوباء.

وطالبت أندية الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بإلغاء المسابقة بداعي الحفاظ على سلامة عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وجماهير.

وسينظر الاتحاد في أمر استئناف المسابقة أو استمرار تعليقها نهاية الأسبوع المقبل.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي لوكالة ”رويترز“ اليوم إن إلغاء الدوري بات ضرورة حتى تعيد الأندية ترتيب أوراقها.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة وهو مركز لا يليق ببطل سابق.

وأضاف المنياوي: ”ليس من المعقول أن نستأنف النشاط في الوقت الذي تفشى فيه الفيروس وتحول إلى وباء عالمي. علينا إعلان الغاء الدوري والنشاط احتراما لمشاعر الجميع“.

ويرى عبد الظاهر السقا مدير الكرة في المصري البورسعيدي أن إدارة النادي تنتظر قرارا من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد بإلغاء الدوري.

وأضاف: ”الجميع ينتظر قرارا رسميا من الاتحاد بإلغاء المسابقة والقرار سيعقبه قرارات أخرى تتعلق بكافة بنود المسابقة وعقود اللاعبين“.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة من 16 مباراة رغم أنه أنهى الموسم الماضي في المربع الذهبي.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.