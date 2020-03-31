فايلر: أرحب بتجديد تعاقدي مع الأهلي المصري ولا أمانع انتقال صالح جمعة إلى الزمالك (فيديو)

تحدث رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن كواليس تعاقده مع مسؤولي القلعة الحمراء لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي موضحا في تصريحات تليفزيونية أن خالد مرتجى كان أول من تواصل معه من أجل تولي هذه المهمة.

تجربة الأهلي

قال ”فايلر“ إن خالد مرتجى تواصل معه كممثل للنادي الأهلي ورتب له أول تدريب للأهلي بشكل جيد وذلك قبل قيادته للفريق، مضيفا: ”نجحت في التغلب على عدم خوض فترة إعداد وقدمنا نتائج جيدة حتى الآن“.

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي المصري: ”تجربة أندرلخت البلجيكي كانت أفضل تجربة لي قبل تولي الأهلي، وفخور بالوجود في القلعة الحمراء، وشعرت أنني قادر على تحقيق طموحي مع الأهلي“.

ونفى المدير الفني السويسري ما تردد عن رغبته في إجراء تغييرات في الجهاز الفني فقال: ”سعيد بالجهاز المعاون وأعتقد أنه لن يحدث أي تغيير، وهناك بعض اللاعبين غير سعداء ويعبرون عن ذلك في وسائل الإعلام“.

وبشأن حقيقة تفاوض نادي الزمالك معه قبل تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي قال المدرب السويسري: ”لا أستطيع أن أوكد وصول عرض أو لا ولكن كان هناك تواصل مع أحد الوكلاء لتولي تدريب الزمالك، ولكن لم يتحدث معي أي أحد من مسؤوليه“.

التجديد للأهلي

وزاد المدير الفني للقلعة الحمراء قائلا: ”حتى الآن لم نتحدث عن تفاصيل تجديد عقدي ولم أضع شروطا ولكني أنوي الاستمرار في الفريق وهناك نية من المجلس لاستمراري أيضا“.

التجديد للرباعي والراحلين

وعن التجديد للرباعي الكبير ورحيل الثنائي إكرامي وعاشور قال رينيه فايلر: ”أبلغت الإدارة برأيي الفني فقط والقرار الأخير كان لهم فأنا لا أدخل في تفاصيل العقود“.

وفيما يتعلق باللاعب حسام عاشور، قال المدير الفني للنادي الأهلي: ”حسام قائد وقدم الكثير للنادي ما لم يقدمه غيره وأنا بالطبع أحترم تاريخه لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية. هو لا يشارك منذ فترة. لاعبون مثل أليو ديانغ مثلا لن يتطوروا دون مشاركة، وهذا هو دوري. عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا“.

وأردف ”فايلر“ أن علاقته بشريف إكرامي جيدة، مبينا: ”أتواصل معه ودائما ما أحصل على رأيه بسبب شخصيته الكبيرة وخبراته في مصر وأوروبا ولعبه مع الأهلي ومع المنتخب، أما ما يخص رحيله فهذا قراره ولديه أسبابه“.

وشدد فايلر على أنه لم يطلب التعاقد مع أي حارس مرمى جديد موضحا أن الحديث بشأن طلبه التعاقد مع أحمد الشناوي ليس إلا شائعة.

أزمة ”السوبر“

أبدى السويسري رينيه فايلر عدم رضاه عن الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي والزمالك في فبراير الماضي وانتهت بفوز القلعة البيضاء بركلات الترجيح.

واستكمل ”فايلر“ قائلا: ”يجب على اللاعبين أن يحترموا القميص الذي يرتدونه، ولا أفهم أي سبب لما حدث بعد المباراة، ولا أتذكر فرصا حقيقية للزمالك في المباراة على المستوى الفني، وبعد المباراة تخرج انتقادات وهذا طبيعي، وكان علينا الفوز خلال الوقت الأصلي للمباراة، ولكن تلك هي كرة القدم وعلينا احترام قوانينها“.

ونفى المدير الفني السابق لنادي أندرلخت البلجيكي ما تردد عن أن استبعاد كهربا يرجع إلى ما فعله اللاعب في مباراة السوبر المصري، فقال: ”تم استفزازه وهو استفز اللاعبين، هذا يحدث في كل العالم“.

وتابع: ”كنت موافقا على انتقال كهربا لكني طالبته بالعمل على نفسه كثيرا لأنه كان بعيدا عن المباريات، أما الآن فكهربا أفضل كثيرا عن بدايته التي لم تكن جيدة كما يتوقع البعض فهو صاحب موهبة كبيرة وهو تفهم رسالتي وعمل على نفسه كثيرا وبدأ الوصول لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية“.

ورفض ”فايلر“ ما تردد عن أن انضمام كهربا للنادي الأهلي جاء على غير رغبته فقال: ”لا يمكن القول إن كهربا انضم دون موافقتي، النادي كله وافق وأنا جزء من هذا النادي، كذلك كل القرارات الفنية في يدي ولدي الحرية الكاملة في هذا الملف، ولم أجمد اللاعب كما تردد مؤخرا“.

وعن أزمته مع صالح جمعة قال فايلر: ”سبق أن جلست معه أكثر من مرة وقلت له إذا أراد اللعب عليه العودة لمستواه في الموسم الماضي وعليه عدم الاحتفاظ بالكرة والاختراق من العمق لكن، لا يمكنني الحديث معه عشر مرات لأن لدي لاعبين آخرين يريدون المشاركة أساسيين، اللاعب يحصل على الكرة خمس دقائق فقط وعليه مساعدة الفريق باقي وقت المباراة“.

وبشأن مستقبله مع الفريق قال فايلر: ”أبلغت إدارة النادي أنه من الأفضل البحث له عن نادٍ آخر، فهو لا يشارك بشكل أساسي ورحيله أفضل له وللنادي، فمن الصعب أن يكون ضمن فريقي في الفترة الحالية، وليس لدي أي مشكلة على الإطلاق في انتقاله لنادي الزمالك بل أتمنى له كل الحظ والنتائج هناك“.

واختتم المدرب السويسري حديثه حول التجديد للاعب أحمد فتحي فقال: ”أحمد فتحي قائد ولاعب بمواصفات خاصة بجانب خبراته وقدراته الفنية الرائعة ولذلك فإن وجوده في الفريق أمر ضروري“.