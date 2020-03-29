موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يرفض عودة أزارو.. والأبيض يفاوض مدافع بيراميدز

مازالت حالة تجميد النشاط الكروي في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها على الأوضاع داخل أندية الدوري المصري بصورة كبيرة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الأحد 29 مارس 2020:

فايلر يرفض عودة أزارو للأهلي

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي فكرة عودة اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد نهاية فترة إعارته إلى نادي الاتفاق السعودي.

وأبلغ فايلر مسؤولي الأهلي بأن أزارو لا يناسب أفكاره رافضا فكرة عودته للفريق مجددا في الموسم المقبل وهو ما اضطر إدارة القلعة الحمراء لبدء تسويق اللاعب وتحديد سعره بما يتناسب مع قدراته الفنية.

وأبدى مسؤولو الاتفاق رغبتهم بشكل مبدئي في بقاء أزارو خلال الموسم المقبل وشراء عقد اللاعب نهائياً كما يترقب مسؤولو الأهلي عروضا أخرى لحسم رحيله في الموسم المقبل.

في المقابل، يناقش مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب مخالفة محمد الجارحي عضو المجلس قرار الإدارة الحمراء بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شؤون النادي وهو ما قام به الجارحي بعدما رد على تساؤلات الجماهير.

وأكد الجارحي أن الأهلي لم يقصر في حق مؤمن زكريا ودفع له مستحقات علاجه 600 ألف جنيه كما أن هذا الملف مع محمود الخطيب رئيس النادي شخصيا موضحا أن الأهلي سيحتاج لغلق ملعب مختار التتش لمدة 5 شهور قادمة لإصلاح أرضية الملعب بما يتناسب مع الشكل المطلوب.

الزمالك يفاوض مدافع بيراميدز

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر من أجل تدعيم صفوفه بعد ترشيح من جانب أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة.

ويميل أمير مرتضى لضم أحمد نجل أيمن منصور مهاجم الزمالك الأسبق بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بارتداء القميص الأبيض مجدداً خاصة أنه أحد ناشئي النادي سابقا بخلاف إجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

صفقة تبادلية بين المصري والمقاصة

يرتب مسؤولو النادي المصري البورسعيدي لمفاوضات مكثفة مع إدارة المقاصة لحسم صفقة تبادلية في الموسم المقبل.

ويسعى المقاصة لضم ثلاثي المصري البورسعيدي بهاء مجدي والبوركيني سعيدو سمبوري وحارس المرمى أحمد مسعود بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة الذي رحل مؤخرا عن تدريب الفريق البورسعيدي.

وأبدى مسؤولو المصري رغبتهم في ضم ثنائي المقاصة صلاح ريكو لاعب الوسط ومحمد دبش مدافع الفريق وهو ما يسعى الناديان لإتمامه بنهاية الموسم الحالي.

سموحة يفاوض نجم الهلال السوداني

دخل نادي سموحة السكندري في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع أطهر الطاهر ظهير أيمن منتخب السودان ونادي الهلال في الموسم المقبل بناء على ترشيح حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة والذي سبق له تدريب الهلال.

وطلب صدقي التعاقد نهائيا مع ثنائي الأهلي المعار ناصر ماهر وكريم يحيى بجانب التفاوض لتجديد إعارة محمد عبدالمنعم المدافع الصاعد القادم من الفريق الأحمر.

في المقابل، نفى مسؤولو النادي الإسماعيلي ما تردد حول التفاوض مع شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن إكرامي حارس ممتاز وشخصية رائعة وإضافة لأي فريق ولكن ناديه لم يتفاوض معه بخصوص ضمه.

وأوضح أن الإسماعيلي لا يحتاج لضم حراس مرمى جدد بوجود الثلاثي محمد فوزي ومحمد مجدي ومحمود عبدالمنصف مؤكدا أن إكرامي خارج حسابات الإسماعيلي.

وبدأ مسؤولو الإسماعيلي في مفاوضات مكثفة للتجديد مع عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق في الموسم المقبل.