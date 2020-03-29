عصام الحضري: لم أعتزل رسميا.. وهذا سر خلافي مع شريف إكرامي والشناوي وظنهما أنني أسحر لهما (فيديو)

قال عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، إنه لم يعلن اعتزاله بصفة رسمية حتى الآن، موضحاً أنه ما زال قادرا على العطاء ولكنه لا يريد خوض كرة القدم مجددا في المرحلة الحالية.

وأكد الحضري في حوار تلفزيوني، مساء الثلاثاء، أنه ظل الحارس الأول في مصر على مدار ربع قرن، موضحا أن جلوسه بديلا للحارس محمد الشناوي في بطولة كأس العالم 2018 ليس سبب اعتزاله كرة القدم أو ابتعاده عن حماية عرين المنتخب.

وأشار إلى أنه كان غاضبا بسبب تصنيفه كحارس ثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون ولكنه أغلق هذه الصفحة معترفا بوجود خلافات مع حارس المرمى شريف إكرامي في تلك البطولة لدرجة أن الأخير رفض مصافحته في البطولة.

وأوضح: ”كنت أعلم أنني رقم 3 في الغابون، وطلب مني هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، عدم إثارة أي مشاكل قبل مباراة مالي وفضلت البقاء رغم قناعتي أنني الأفضل“.

وأضاف: ”بكيت بعد قرار أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى، بترتيبي كحارس ثالث، وخلال عملية الإحماء طلبت من ناجي عدم الحديث معي والتركيز في المران فقط قبل أن يتغير الوضع وأشارك خلال المباراة“.

وتابع: ”شريف إكرامي حارس الأهلي تعمد عدم مصافحتي وابتعد عني خلال البطولة وفوجئت بمقاطعة زملائي لي عقب المباراة“.

وأكد أن إكرامي رفض استلام جاكيت التدريب لمجرد أنه ذهب بالخطأ لغرفة الحضري شكا منه أنه يقوم بأعمال سحرية بعد أن أصيب قبل البطولة، موضحا أنه كان حزينا من هذا الموقف ولكنه يتعامل في كرة القدم دون عاطفة.

وأوضح أن علاقته لم تكن جيدة بأي حارس ينافسه، مؤكداً أن هذه سمة حراس المرمى في العالم بدليل وجود خلافات بين ثنائي الزمالك محمد عواد ومحمد أبوجبل.

وقال الحضري، إن محمد الشناوي لم يحقق النجاحات بعد ليصفه البعض بالأفضل لأنه لم يساهم بعد في تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر أو بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي.

وشن الحضري هجوما حادا على الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ومساعده زكي عبد الفتاح، مدرب الحراس، موضحا أن الثنائي لم يعمل لمصلحة مصر وكان أسلوبه قائما على الحب والكراهية وحاول تشويه صورته ما دفعه للاعتزال دوليا في مباراة تشيلي الودية عام 2012.

وأكد أن هزيمة منتخب مصر أمام غانا بسداسية مقابل هدف واحد في تصفيات كأس العالم 2014 كان نتيجة طبيعية لما يحدث في الكواليس، موضحا أن زكي عبد الفتاح لا يريد أن يتحدث عنه بالإيجاب أو السلب.

وأشاد الحضري بمدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أحمد ناجي، مؤكدا أنه مدرب رائع وساهم في تطوير مستواه كما أشار إلى أن الثلاثي أحمد ناجي وأحمد سليمان وفكري صالح أفضل من عملوا معه في تدريب حراس المرمى.

وقارن الحضري بين الجيل الذهبي لمنتخب مصر الذي حقق 3 ألقاب قارية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 و2010 والجيل الحالي للمنتخب، مؤكدا أن الجيل الحالي لا يقل في قدراته وموهبته ولكنه كان منشغلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف الحضري بوجود فوضى قبل بطولة كأس العالم 2018 لعدم توفير حماية لبعض اللاعبين، وخاصة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجانب سوء اختيار مكان معسكر الإعداد في الشيشان نافياً حصوله على مقابل مالي لتصوير لقاءات تلفزيونية مع لاعبي المنتخب.

وأشار إلى أنه رفض حضور قرعة أمم أفريقيا 2019 لأنه لم يتم وضعه في قائمة من يسحبوا القرعة، مؤكداً أنه اعتذر عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في قارة أفريقيا بالغردقة لارتباطه بفترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية.

الحضري توج بأمم أفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.