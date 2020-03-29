شوبير يوضح موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة.. ويكشف سيناريو استغلال محمد صلاح لإنقاذ عمرو وردة بعد الفضيحة الأخلاقية (فيديو)

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، اعتزامه الترشح على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة المقرر انطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال حارس النادي الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”أريد العودة لمجلس إدارة اتحاد الكرة لأنني أعشق العمل في اتحاد الكرة، ولأن علاقتي مع الجمعية العمومية مميزة، وخضت الانتخابات السابقة لأنني منذ عام 2008 إلى 2018 كنت خارج اتحاد الكرة“.

وأضاف: ”علاقتي كانت جيدة مع هاني أبوريدة، رئيس المجلس السابق، وقت الانتخابات لكنها لم تستمر بعد ذلك، إذ لم يتواصل مع أحد في المجلس سوى أحمد مجاهد“.

واستكمل نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق: ”ارتحت لأربعة أشخاص في المجلس الذي عملت معه وهم سيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف ودينا الرفاعي وبنسبة 70% تم الاتفاق على قائمتي“، كاشفا عن نيته خوض الانتخابات المقبلة بقائمة ستضم عددا من الوجوه الجديدة بجانب بعض الأعضاء في المجلس السابق.

أزمة عمرو وردة

وتطرق شوبير للحديث عن الأزمة التي اندلعت في صفوف منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي أقيمت في مصر بسبب عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني المعار إلى لاريسا.

وقال شوبير: ”هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والمشرف على منتخب مصر كان مصرا على استبعاد عمرو وردة بعد الأزمة الأخلاقية وقال لنا ذلك“.

وأضاف: ”لاعبو منتخب مصر أصروا على عدم استبعاد وردة وقالوا لو ترك المعسكر كل يوم لاعب سيغادر، وتراجع أبو ريدة عن قراره بعد ضغط اللاعبين“.

وتابع: ”اللاعبون أداروا السيناريو بأن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيغرد على تويتر واللاعبون، ثم اعتذار من عمرو وردة، وعاد اللاعب“.

وأكد: ”أبوريدة لم يبلغنا أي شيء مما حدث، وهذا تسبب في أزمة بيني وبينه، ولم نكن فريق عمل في اتحاد الكرة، الأمر كان يقتصر على فردين هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد عضو المجلس“.

واختتم تصريحاته بالقول: ”النادي الأهلي تعامل مع حسام عاشور بشكل جيد ولم يقلل من تاريخه أو بما قدمه مع القلعة الحمراء وأنصح عاشور بالاعتزال للخروج من الباب الكبير، وأتعجب من الحملة الموجودة الآن ضد النادي الأهلي واتهامه بأنه يأكل أولاده ولكنه يتعامل معهم بالشكل الأمثل واللائق بما يقدمونه للنادي“.

في سياق متصل، كشف نادي اتحاد جدة السعودي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن التعاقد مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب وسط الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة، إن الجهاز الفني للفريق لم يطلب التعاقد مع كهربا ولم يتم الدخول في مفاوضات مع اللاعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: ”كهربا لاعب مميز جدا وإضافة فنية قوية لأي فريق ينضم إليه، لقد قدم مستوى مميزا جدا عندما كان لاعبا في صفوف الفريق لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وشرف لأي ناد أن يكون لاعبا في صفوفه.

وأردف: ”ضم الصفقات الجديدة يكون وفق رؤية الجهاز الفني والاحتياجات الهامة للفريق، ولذا لا يوجد تفكير في ضم اللاعب حاليا لأن المدير الفني لم يطلب ذلك ولا دخل لي في تحديد من ينضم لصفوف الفريق“.

على جانب آخر، أوضح نادي الإسماعلي برئاسة إبراهيم عثمان، موقفه بشأن ما تردد عن انتقال باهر المحمدي مدافع الفريق لصفوف الأهلي في الصيف المقبل، ومفاوضات الزمالك مع فخر الدين بن يوسف لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس.

وقال صبري المنياوي، مدير الكرة في الإسماعيلي: ”باهر من أهم العناصر في صفوف الدراويش، ولكن يكون من السهل التفريط فيه، في نهاية الموسم سيتم تقييم موقف كل لاعب في الفريق وإعلانه من سيرحل ومن سيستمر“.

وأضاف المنياوي: ”لا أعتقد أن الزمالك دخل في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف، الأندية حاليا لا تخطط للموسم المقبل في ظل تجميد النشاط الرياضي وعدم وضوح الرؤية حول موعد عودة البطولات المحلية، الإسماعيلي ضم بن يوسف لمدة أشهر ولنا الأولوية في التعاقد معه بشكل نهائي“.