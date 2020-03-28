هل تدخل تركي آل الشيخ في أزمة تجديد عقد أحمد فتحي؟‎

نفى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس نادي ألميرا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، ما تردد حول تكفله بانتقال أو تجديد تعاقد أي لاعب في الفترة الأخيرة أو مستقبلا.

ونشر الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، بوست قال فيه :“مساء الخير.. أتمنى تكونوا بخير في هذه الظروف الصعبة على العالم أجمع، حبيت أوضّح لا صحة عن علاقتي بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأي لاعب“.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ”أنا وضحت موقفي من أسابيع وأتمنى عدم الزج باسمي في أي حوار، حفظ الله مصر والمملكة العربية السعودية والعالم أجمع أدعولي“.

حديث تركي آل الشيخ جاء بعدما ربطت العديد من الأنباء تدخله بصورة غير مباشرة في العديد من الملفات داخل النادي الأهلي، وخاصة ملفي اعتزال كابتن الفريق حسام عاشور، وأيضا التجديد للجوكر أحمد فتحي.

ويعيش النادي الأهلي أجواء ساخنة بسبب أزمتي عاشور وأحمد فتحي، وإن كان مسؤولو القلعة الحمراء قد اقتربوا من التوصل لحلهما، حيث وعد مسؤولو كابتن الفريق حسام عاشور بتنظيم مباراة اعتزال مشرفة تليق بتاريخ اللاعب الطويل مع القلعة الحمراء، كما حصل أحمد فتحي على وعد بترضيته ماديا وهو ما أعاد اسم تركي آل الشيخ يتردد من جديد داخل النادي الأهلي.