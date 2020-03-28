موجز أخبار الأهلي والزمالك: أزمة جديدة تهدد تجديد عقد أحمد فتحي.. والأبيض ينسحب من صفقة نجم سموحة

اشتعلت الأحداث داخل النادي الأهلي رغم فترة التوقف والهدوء الحالية التي تعيشها الأوساط الكروية المصرية، إلا أن العديد من الأمور والملفات داخل القلعة الحمراء أصبحت حديث الجماهير.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم السبت.

أزمة جديدة تهدد تجديد عقد فتحي مع الأهلي

يترقب جمهور النادي الأهلي حسم ملف تجديد عقد أحمد فتحي، نجم الفريق، بعدما تحدد يوم الإثنين المقبل موعدا لعقد جلسة حاسمة لإنهاء الجدل بشأن تجديد عقد اللاعب المخضرم صاحب الـ35 عاما الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ونشبت أزمة جديدة في الكواليس تهدد تجديد عقد فتحي مع الأهلي على رأسها رغبة اللاعب في الحصول على أعلى راتب داخل الفريق بحكم خبراته وتاريخه مع النادي رافضا فكرة المساواة مع وليد سليمان الذي سيحصل على 9 ملايين جنيه سنويا، وطلب تخطي رقم حسين الشحات ورمضان صبحي أكبر لاعبين يحصلان على راتب سنوي داخل الفريق بقيمة 12 مليون جنيه.

وتمسك فتحي أيضا بالحصول على إعفاء من بند المشاركة في الفريق الأحمر مثل وليد سليمان رغم طلبه زيادة راتبه السنوي، إلا أن إدارة الأهلي أبدت استياءها من مبالغة فتحي في مطالبه المالية.

بيراميدز يرفض مفاوضات قائد الزمالك

رفض نادي بيراميدز التفاوض مع حازم إمام، قائد وظهير أيمن فريق الزمالك، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

واستقر مسؤولو بيراميدز على عدم التفاوض مع إمام أسوة بما حدث مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي وفقا للبيان الصادر عن إدارة بيراميدز.

وفتح مسؤولو بيراميدز خطوطا من المفاوضات مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، للفوز بخدماته في الموسم المقبل استغلالا للعلاقات القوية بين إدارتي الناديين.

الزمالك يرفض مهاجم سموحة

رفض نادي الزمالك فكرة التفاوض من جديد لضم حسام حسن، مهاجم فريق سموحة السكندري، بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب في الأيام الماضية بشأن تفضيله الرحيل للنادي الأهلي.

واستقر أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، استبعاد مهاجم سموحة من قائمة المرشحين لتدعيم الهجوم الأبيض في المرحلة المقبلة بعد هذه التصريحات.

وبدأ أمير ترتيب بعض اللاعبين المرشحين لتدعيم الفريق الأبيض مثل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون، وعمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز وعبد الرحمن مجدي جناح أيمن الإسماعيلي.

الإسماعيلي يؤكد سلامة لاعبيه بعد حالة مجدي

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة في النادي الإسماعيلي لـ“إرم نيوز“، سلامة لاعبيه من أي اشتباه من الإصابة بفيروس كورونا بعدما ظهرت شائعات حول وجود إصابات بين لاعبي الدراويش بسبب رحلة المغرب لخوض لقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية قبل إلغائها.

وأشار المنياوي إلى أن هذا الكلام غير صحيح مطلقا، وأن ولاعبي الإسماعيلي بحالة جيدة، موضحا أن محمد مجدي مدافع الفريق غادر المستشفى بعد ثبوت سلبية تحليل إصابته بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع درجة حرارته نتيجة قيامه بعملية زرع شعر.