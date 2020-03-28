مؤمن زكريا يثير الجدل مجددا.. وحسام غالي يتضامن معه برسالة قوية (فيديو)

أثار مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المصري، الجدل من جديد حول حالته الصحية بعد ظهوره تلفزيونيا في مداخلة هاتفية لبرنامج ”ملعب أون“ بقناة ”أون تايم سبورتس“، أثناء استضافة زميله السابق عماد متعب.

ورفض مؤمن الحديث عن حالته الصحية، مؤكداً أن لديه العديد من الأمور سيتحدث عنها بشكل تفصيلي في المرحلة المقبلة ومتعب يعلم ما حدث معه.

وقال مؤمن إنه يمر بظروف نفسية صعبة؛ نتيجة ما يحدث معه دون توضيح الأمور التي تعرض لها.

وتضامن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة وقائد الأهلي الأسبق مع مؤمن زكريا ونشر صورة له مع مؤمن عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“ موجها رسالة قوية كتب خلالها: ”مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا!!“.

ولم يعلن غالي أي تفاصيل حول ما يحدث مع مؤمن زكريا، كما رفض أحمد يحيى مدير أعمال اللاعب في رده على إرم نيوز الحديث عن الأمر، مؤكداً أن مؤمن سيظهر إعلامياً في الوقت المناسب لتوضيح كل شيء.

وكان تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد أعلن تحمل نفقات علاج مؤمن زكريا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكفله بسداد 600 ألف جنيه لمؤمن زكريا للمساهمة في علاجه.

