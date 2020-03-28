مرتضى منصور يطالب بإلغاء الدوري المصري.. ويحسم موقف كارتيرون ومحمود علاء مع نادي الزمالك (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، حقيقة ما تردد عن تخفيض عقود اللاعبين، في ظل توقف النشاط الكروي، نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مرتضى منصور أن كل ما تردد حول بحث إمكانية تخفيض عقود اللاعبين غير صحيح على الإطلاق.

وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية:“الخبر كاذب شكلًا وموضوعًا“.

وأضاف:“أنا رجل قانون، ولا أحتاج لتشكيل لجنة قانونية لتخفيض عقود لاعبي الفريق، والقرار ليس بيدي، بل هو مسؤولية الفيفا واتحاد الكرة المصري في حالة صدور قرار رسمي بعدم استكمال بطولات الموسم الحالي، ولا توجد أي أزمات في مستحقات لاعبي الزمالك، والكل حصل على مستحقاته، ويتبقى فقط 10 ملايين جنيه، والزمالك يعاني فقط من قلة السيولة المالية، ولدينا مستحقات لدى الكاف وبعض البنوك“.

ورفض رئيس نادي الزمالك فكرة استكمال الدوري، قائلًا:“التعليم أهم من استكمال الدوري الممتاز، وسلامة اللاعبين عندي رقم واحد“.

وعن مصير باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علّق مرتضى منصور، قائلًا:“كارتيرون مستمر مع القلعة البيضاء، ولا نية للتفريط فيه خلال الفترة المقبلة، لأنه مكسب كبير للفريق ونجح في إحداث طفرة في أداء القلعة البيضاء، وتوج ببطولتين في أسبوع واحد“.

وتابع مرتضى منصور، بقوله:“محمود علاء وقع رسميًا على عقود التجديد للزمالك، وسيستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وهناك من يروج لشائعات غير صحيحة عن الزمالك لضرب استقرار الفريق“.