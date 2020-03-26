موعد حسم مستقبل أحمد فتحي مع النادي الأهلي المصري

قال الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، إنه اتفق مع لاعبه أحمد فتحي على حسم تجديد عقده الأسبوع المقبل.

وينتهي عقد فتحي، البالغ من العمر 35 عاما، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في حال عدم تجديد العقد.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن المدافع الدولي السابق، الذي شارك في كأس العالم 2018، دخل في مفاوضات مع بيراميدز.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت اليوم، إن لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح حددت ظهر الإثنين المقبل موعدا للاجتماع مع فتحي لحسم تجديد عقده.

وأضاف النادي ”أبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، اللاعب ووكيل أعماله بموعد الاجتماع ومكانه“.

واعتذر فتحي عن عدم الحضور في موعد سابق حددته اللجنة للاجتماع معه الأسبوع الماضي لسفره خارج القاهرة.

وجدد النادي عقد وليد سليمان لمدة موسمين، بينما اقترح على القائد حسام عاشور الاعتزال مع تكريمه لكن اللاعب قرر الرحيل ومواصلة مسيرته في مكان آخر.