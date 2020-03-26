فايلر يستقر على بديل حسام عاشور في النادي الأهلي المصري

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري على بديل حسام عاشور قائد الفريق ولاعب الوسط، والذي انتهت رحلته مع المارد الأحمر.

وقرر مجلس الأهلي إعادة أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادي الجونة نهاية الموسم المقبل، ليحل محل حسام عاشور.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق طالب بعودة اكرم توفيق، وعدم إبرام أي صفقات أخرى لتدعيم خط وسط الفريق.

ويرى فايلر أن مركز الوسط المدافع يشهد تواجد عدد كبير من اللاعبين، وليس بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعبين كثيرين بعد رحيل حسام عاشور.

ووفقًا للمصدر لا يميل لتدعيم مركز الوسط لأن الأهلي يضم لاعبين أصحاب قدرات عالية وهم: عمرو السولية، والمالي أليو ديانج، والثنائي المُصاب حمدي فتحي ومحمد محمود والذي سيعود للتدريبات في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي رحلة حسام عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بعدما عرض عليه مسؤولو النادي الاعتزال وعدم التجديد مع تقديم عدة عروض قوية، أبرزها أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي، وأن تحقق له عائدًا ماليًا كبيرًا، ثم إعداده فنيًا أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي.