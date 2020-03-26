حارس الزمالك السابق: شاهدت سحرا في حذاء لاعب الفريق.. ومصطفى مراد فهمي يتحدث عن ”أزمة نادي القرن“ (فيديو)

أكد عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، وجود أعمال سحر تمت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء أثناء وجوده معهم.

وقال عماد في تصريحات تلفزيونية: ”أقسم بالله لاعبو الزمالك تعرضوا لأعمال سحر، هناك لاعب في صفوف الفريق كان يتعرض لإصابات متعددة دون سبب، وجدنا عملا في الحذاء الذي يرتديه، وعندما تخلص منه لم يتعرض لأي إصابة وأصبح من أفضل لاعبي الفريق“.

وأَضاف السيد: ”أثناء تولي حسام حسن تدريب الزمالك، اكتشف الجهاز الفني أعمال سحر في غرفة الملابس. الموضوع منتشر في الفترة الأخيرة، وهناك من يفعل سحرا لتعطيل لاعب أو فريق بالكامل. السحر معترف به ومذكور في كتاب الله“.

من جانب آخر، دخل نادي الرجاء المغربي في منافسة مع الزمالك على التعاقد مع الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إبراهيم فايق في قناة ”أون تايم سبورت“: ”أكد موقع مغربي أن الرجاء يرغب في التعاقد مع بن عيادة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث بيحث عن ضم اللاعب حتى لو كلفه الأمر سداد مبلغ مالي كبير لناديه“.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أيضا وجود رغبة لدى الترجي التونسي في ضم حسين بن عيادة، ومن المقرر أن يقدم الفريق عرضا رسميا لشباب قسنطينة، لإظهار جديته في التعاقد مع اللاعب الجزائري.

إلى ذلك، كشف مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، أسباب منح النادي الأهلي المصري لقب نادي القرن في أفريقيا، مشيرا إلى أن معايير الاختيار تمت عام 1995 وكان الفارق كبيرا لصالح القلعة الحمراء، ولم يتقدم أي نادٍ باعتراض على تلك اللائحة في ذلك الوقت.

وتابع فهمي: ”الأهلي رفض الاشتراك في بطولة أفريقيا فتعرض للإيقاف 3 سنوات، واستغل الزمالك الأمر ونجح في الاقتراب من الأحمر، وهذا سبب تتويج الأخير باللقب، بفارق ضئيل“.

وأردف أن الأهلي كان سيفوز بسهولة بثلاث بطولات على الأقل في أفريقيا لولا تعرضه للإيقاف، لأن الأحمر كان يملك واحدا من أفضل الأجيال في تاريخه، وبسبب غيابه فاز الزمالك واقترب منه، وهو ما جعل الأخير يظن أنه كان الأحق بلقب نادي القرن.

وعن أزمة نجله الراحل عمرو فهمي مع كاف قبل وفاته، قال والده: ”الاتحاد الأفريقي بعد تولي أحمد أحمد كان لديه أفكار غريبة للغاية، كان يرغب أن يكون 50% من الموظفين من قارة أفريقيا، وهو ما يخالف معيار كاف“.

وواصل: ”عمرو تولى منصب سَكرتير الكاف بعدما تمت الإطاحة بكل المديرين من جانب أحمد وكان هناك أشخاص تم تعيينهم دون وجه حق، وهناك أشخاص فرضوا على عمرو مثل العلوي من المغرب، فهو لم يكن الشخص المناسب“.

وشدد فهمي على أن رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي هو من اختار نجله لمنصب سكرتير الكاف.

واستكمل قائلا: ”تقنية الفيديو كان يريد تطبيقها قبل أوروبا، كما أن مشكلة عمرو الأساسية كانت في حكام أفريقيا، كان يريد تطوير المنظومة وهو صاحب فكرة أن يقوم كاف بدفع البدلات للحكام، بعدما كانوا يحصلون عليها من الدول المنظمة للبطولات والمباريات“.

وتابع مصطفى فهمي حديثه قائلا: ”عمرو تصدى لأمور ومخالفات عديدة ولا أريد أن أقول كلمة فساد، كان يرى أمورا كثيرة خاطئة لذلك تقدم بشكاوى رسمية للفيفا، وهناك قضايا لدى الحكومة الفرنسية ما زالت قيد التحقيقات“.

وأردف سكرتير الكاف السابق: ”أقدر ما قام به عمرو فهمي، وأقنعني بما قام به، وما ذكر أنني كنت ضد ما فعله غير صحيح مطلقا، لا بد أن تقوم لجنة القيم بفيفا بمعاقبة المخطئ، عليها أن تصـدر أحكامها بتبرئة هؤلاء أو أن تظل هذه الاتهامات عالقة مدى الحياة، فقد تقدم عمرو بأدلة ومستندات“.

وكشف مصطفى فهمي عن رغبة نجله في خوض انتخابات رئاسة كاف القادمة، لكن ظروف المرض جعلته يتراجع.

وعن انتخابات الأهلي القادمة، قال مصطفى فهمي إن الأهلي بيته ولن يبخل في أي استشارة.

واستطرد: ”تجربة دخولي الانتخابات السابقة كانت جيدة، اقتربت كثيرا من أعضاء النادي الأهلي، ولمست مدى التقدير من جانبهم لشخصي وللعائلة ولكن أسوأ ما في الانتخابات وأثر فيه التجريح الذي تعرضنا له في قائمة محمود طاهر لأنها ضمت أشخاصا مميزين، الجميع كان يتنافس لمصلحة النادي، أسلوب التجريح مرفوض جملة وتفصيلا“.