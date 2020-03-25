موجز أخبار الأهلي والزمالك: مماطلة فتحي تدفع ”الأحمر“ للسيناريو البديل.. والأبيض يطلب 3 ملايين دولار لبيع سيسيه

مازالت التساؤلات حول مصير أحمد فتحي نجم الأهلي مسيطرة على أحاديث جماهير القلعة الحمراء في الساعات الحالية بينما أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجدل حول مصيره لاعبه الإيفواري رزاق سيسيه المعار لنادي الاتحاد السكندري.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء 25 مارس 2020:

الأهلي يجهز السيناريو البديل في أزمة فتحي

يجهز مسؤولو النادي الأهلي السيناريو البديل بخصوص أزمة عدم تجديد عقد أحمد فتحي نجم الفريق والظهير الأيمن المخضرم الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وعرضت لجنة التخطيط على السويسري رينيه فايلر المدير الفني فكرة الاستغناء عن أحمد فتحي وعدم تجديد عقده مع ضم لاعبين لتدعيم الجبهة اليمنى هما أطهر الطاهر نجم منتخب السودان ونادي الهلال أو التونسي وجدي كشريدة نجم فريق النجم الساحلي بجانب التفاوض لضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.

ويترقب مسؤولو الأهلي الرد النهائي من جانب أحمد فتحي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم بالشروط التي وقع بها وليد سليمان لمدة موسمين قادمين مقابل 9 ملايين جنيه سنوياً.

على صعيد متصل، أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن سبب الاستغناء عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق يتمثل في عدم توافقه مع طريقة اللعب التي يقدمها الفريق مشيراً في تصريحات لإحدى الصحف السويسرية إلى أنه لا يفكر في تاريخ اللاعب أو قيمته بقدر التفكير في مسألة حاجة الفريق لخدماته.

الزمالك يطلب 3 ملايين دولار لبيع سيسيه

طلب نادي الزمالك مبلغ 3 ملايين دولار لبيع لاعبه الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار لنادي الاتحاد السكندري بعدما أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة ناديه أن سيسيه تلقى عرضاً مالياً كبيراً.

ويتكتم مسؤولو الزمالك على هوية العرض الذي تلقاه سيسيه ولكن مصدرا موثوقا داخل القلعة البيضاء أكد أن العرض من أحد الأندية السعودية التي أبدت إعجابها باللاعب الذي تألق في نسختي الموسم الماضي والحالي للبطولة العربية.

في المقابل، نفى مرتضى منصور عبر موقع ناديه ما تردد حول الاستغناء عن بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم محمد عنتر والكونغولي كابونغو كاسونغو ومحمد حسن في الموسم المقبل.

أزمة المستحقات تضرب المصري البورسعيدي

اشتكى عدد كبير من لاعبي فريق المصري البورسعيدي من أزمة المستحقات المالية المتأخرة التي تضرب لاعبي الفريق.

وطالب لاعبو المصري البورسعيدي إدارة النادي بصرف مستحقاتهم خاصة أن لديهم التزامات مالية في المرحلة الحالية خلال توقف بطولة الدوري.

وأكد إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي أنه ملتزم بمستحقات العاملين بشكل طبيعي كما بدأ التفاوض لتمديد عقود الثلاثي التونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد هاشم ومحمد الشامي.

بيراميدز يفاوض لاعب إنبي

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات للتعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي المعار من نادي النجوم لنهاية الموسم الحالي.

ويسعى بيراميدز لضم فؤاد في الموسم المقبل من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن بخلاف أن اللاعب يجيد أداء دور مركزي الظهير الأيمن والأيسر وهو ما يحتاجه الفريق في الفترة القادمة.

ويأمل بيراميدز الحصول على خدمات اللاعب تحسباً للاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين في الجبهة اليمنى أو اليسرى.

على صعيد متصل، توصل نادي إنبي لاتفاق مع حارس المرمى محمود جاد لغلق فكرة الرحيل إلى الأهلي والتركيز لتلقيه عروضا أوروبية في الموسم المقبل.

ويرغب إنبي في تسويق جاد أوروبياً والحصول على عرض مناسب يلبي الطموحات المالية للنادي البترولي.