النادي الأهلي المصري يقرر الاستغناء عن سيد عبدالحفيظ

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على توجيه الشكر إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، مع نهاية الموسم.

وعلم ”إرم نيوز“ من مصادره داخل النادي الأهلي أنه من المنتظر الإعلان عن خبر إقالة عبدالحفيظ حال اتخاذ قرار إلغاء الموسم الحالي، أو الانتظار لما بعد نهاية الدوري حال تم استكماله.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ وجود حالة من الغضب من مجلس إدارة الأهلي تجاه سيد عبدالحفيظ بسبب عدم سيطرته على اللاعبين، ووجود مخاوف من إفلات الأمور من يده.

وأوضح المصدر أن مشكلة ”خناقة“ رمضان صبحي وأليو بادجي كانت ”القشة التي قصمت ظهر البعير“، حيث حذر مجلس دارة الأهلي قبل ذلك عبدالحفيظ من حدوث مشاجرات بعد أزمات صالح جمعة ووليد أزارو وتعديهما على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق.

كما أبدي الخطيب غضبه الشديد، بسبب علمه بتفاصيل ما قاله رمضان صبحي، حيث اتهم الأخير مدير الكرة بالتفرقة بين اللاعبين، والموافقة على سفر بعضهم لتصوير برنامج مقالب خاص برامز جلال سيتم إذاعته في شهر رمضان المقبل، ورفض ظهور لاعبين آخرين في التلفزيون.