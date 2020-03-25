مرتضى منصور: هذه حقيقة رحيل بعض لاعبي نادي الزمالك‎

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، خلال الفترة الأخيرة حول رحيل بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: لا صحة لما تردد عن رحيل محمد عنتر وكابونغو كاسونغو“.

وأضاف: ”الثنائي وغيرهما من اللاعبين مستمرون مع الفريق“.

وناشد رئيس النادي الأبيض وسائل الإعلام، بتحري الدقة في الأخبار المنشورة عن الزمالك، وعدم إثارة البلبلة داخل جدران القلعة البيضاء.

وتوج الزمالك ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري، خلال شهر فبراير الماضي.

وحصل فريق الزمالك على راحة من التدريبات نتيجة تعليق النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويخوض اللاعبون تدريباتهم في الوقت الحالي في منازلهم بسبب تأجيل التدريبات.